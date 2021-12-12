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出動百萬網軍霸凌到死！21歲正妹太漂亮惹怒男網紅　可怕內幕曝

▲▼塞爾維亞高人氣網紅杜基奇（Kristina `Kika` Dukic）。（圖／翻攝自IG／kikax3）

▲塞爾維亞高人氣網紅杜基奇驚傳死訊，享年21歲。（圖／翻攝自IG／kikax3）

記者葉睿涵／編譯

塞爾維亞高人氣網紅杜基奇（Kristina 'Kika' Dukic）多年來一直因為長得太漂亮，而不斷在社交媒體上被霸凌，沒想到近日竟傳出她死亡的消息，就此結束了她年僅21歲的年輕生命，也讓網友們大為震撼。而隨著她的死訊被公開，媒體也挖出了越來越多勁爆的內幕。

綜合《太陽報》與《每日郵報》報導，12月8日晚間11點40分左右，杜基奇被發現陳屍在首都貝爾格萊德（Belgrade）的家中，享年21歲。警方表示，他們並未在現場找到任何謀殺的跡象，但當局仍在對此案進行調查。

@kikax3

Reply to @ponosan_srbin_3 Zato radite šta hoćete u životu, ljudi će kenjati svakako šta god uradili, bitno je da ste VI srećni.

♬ original sound - Kristina Đukić

杜基奇是一名遊戲直播主，同時還是一名YouTuber，在IG、YouTube和Twitch上擁有逾百萬粉絲。此前，杜基奇因為長得太漂亮，不斷被網友質疑曾經整容，甚至還有人直接將她稱為「假貨」，對杜基奇進行網路霸凌和人身攻擊，讓她不堪其擾。

她過去曾在一段影片中坦言，她收到許多充滿恨意的私訊，還經常被霸凌，讓她覺得自己所做的一切對其他人來說都不夠好，所以她「最重要的事就是要保持快樂」，並在生活中做自己想做的事。

杜基奇的母親娜塔莎（Natasa Djukic）率先宣布了女兒的死訊並表示，「對我們所有人而言，這是一個非常艱難的時刻，我們會永遠懷念和深愛她。」娜塔莎也呼籲女兒的粉絲，「如果你有自殺的想法，或被憂鬱症折磨，請立刻向身邊人傾訴，你並不孤獨。」

當地媒體Republika報導，塞爾維亞另一名YouTuber普拉斯（Baka Prase）是杜基奇最大的批評者之一，他在看過她的幾個影片後，對她進行了攻擊。媒體也指出，由於普拉斯也擁有百萬粉絲，因此他的粉絲會受他煽動，而對杜基奇發出「去死吧」等的仇恨性言論。

▲▼普拉斯聲稱已和杜基奇和解。（圖／翻攝自IG／proudofbogdan）

▲普拉斯聲稱已和杜基奇和解。（圖／翻攝自IG／proudofbogdan）

不過，普拉斯在消息傳出後立刻否認了相關指控，「我是最早知道杜基奇死訊的人之一，我對發生的事感到抱歉，但事實上我們在她死前已經和解並成為朋友了。我希望人們不要將此事怪罪在我頭上，因為這是對死者的不尊重，他們是在用最醜陋的方式來滿足他們復仇的慾望」。

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