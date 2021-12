美澳外長會晤　關切兩岸情勢讚許台灣衛生貢獻

▲美國國務卿布林肯與澳洲外長潘恩會晤。(圖/翻攝自推特/Secretary Antony Blinken)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

七大工業國集團(G7)外長會議在英國利物浦登場,美國國務卿布林肯今天與澳洲外長潘恩舉行場邊會,兩人重申支持兩岸議題和平解決,也讚揚台灣對全球衛生發展做出的重要貢獻。

G7外長聚在英格蘭西北部的利物浦(Liverpool),參加2天的會議。布林肯(Antony Blinken)把握機會與理念相近夥伴舉行場邊會雙邊交流,包括今天與潘恩(Marise Payne)會晤。

根據美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)晚間發出的會議摘要,布林肯與潘恩在會中重申雙方將持續合作,促進印太區域的和平與繁榮。兩人也再次表達支持兩岸議題和平解決,不應訴諸威脅或脅迫,也強調台灣在全球衛生發展上做出的重要貢獻。

美國澳洲外長與防長9月16日召開第31屆美澳部長級諮商會議(AUSMIN),雙方當時也聚焦台灣與台海議題。根據會後的聯合聲明,美澳表達與台灣強化關係的意願,強調台灣在印太區域扮演重要角色,既是民主領頭羊,也是美澳兩國重要夥伴。

此外,美澳當時也強調支持台灣有意義參與國際組織,在國家地位非入會先決條件的國際組織,他們支持台灣成為會員;至於需要國家地位的,則支持台灣以觀察員或賓客(guest)身分參與。

在其他議題上,由於俄烏邊境緊張升高,普萊斯表示,布林肯與潘恩今天也對俄羅斯對烏克蘭的持續侵略表達關切。他們也再次承諾在區域進行合作,並在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情後時代建立更好的未來。

Great to meet with my good friend @MarisePayne today. We reaffirmed both our nations' deep commitment to a peaceful and secure Indo-Pacific, COVID-19 economic recovery and resilience, and cooperating to deliver results for our citizens and partners around the region. pic.twitter.com/UC88tjSkJC