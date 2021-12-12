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南韓「防疫護照」正式上路！沒打疫苗者進大眾場所　開罰10萬韓元

▲▼南韓政府從6日起全面試辦「防疫護照」制度，圖為首爾的一間中華料理餐廳。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓政府從6日起全面試辦「防疫護照」制度，圖為首爾的一間中華料理餐廳。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓連日來新冠肺炎單日新增確診始終維持6、7千病例的規模，疫情可說是面臨史上最嚴重的挑戰，且重症患者即將超過900人，恐怕讓醫療資源與病床不堪負荷。對此，南韓政府決定針對餐廳、咖啡廳、電影院等大眾場所實施「疫苗護照」制度，隨著長達一周的勸導期結束，明（13）日起若被取締違規，每人可罰10萬韓元。

根據韓媒《News1》，儘管南韓國內2劑疫苗完整接種覆蓋率已超過8成，卻還是無法撲滅此次疫情，南韓政府所推出的「疫苗護照」制度即將正式上路，未來若進入餐廳、咖啡廳、補習班、網咖等16項大眾場所時，須主動出示基本接種（第1、2劑）證明、48小時以內PCR篩檢陰性報告，疫苗護照效期為6個月，而預計明年2月起將擴大實施至12至18歲青少年族群。

▲▼在南韓，進入室內健身房須出示疫苗接種證明。（圖／達志影像／newscom）

▲在南韓，進入室內健身房須出示疫苗接種證明。（圖／達志影像／newscom）

南韓新冠中央災難安全對策本部12日表示，「疫苗護照」制度從本月6日示範推出後，長達一周的勸導期將於12日下午23時59分結束；13日午夜0時起，未接種任何一劑疫苗者、未持有篩檢陰性報告者，一旦進入餐廳等16種大眾場所進行私人聚會、且被取締時，會被開罰10萬韓元（約新台幣2354元）；不過可允許未接種疫苗者一人進入餐廳單獨用餐。

至於未遵守「防疫護照」制度的大眾場所經營業者若遭取締，第1次開罰150萬韓元、同時停業10天；第2次或以上則開罰300萬韓元、停業20天；第3次則開罰300萬韓元、停業3個月；第4次開罰則永久停業。

▲▼南韓針對電影院擴大實施「疫苗護照」制度。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓針對電影院擴大實施「疫苗護照」制度。（圖／達志影像／newscom）

據悉，先前南韓政府僅針對酒店、夜店、酒吧、卡啦OK（練歌坊）、室內體育設施（健身房）、澡堂、賽車賽馬、賭場等高風險染疫場所實施「防疫護照」制度。

不過隨著疫情升溫，政府決定從6日起針對餐廳、咖啡廳、補習班、電影院與表演場所、閱覽室與讀書型咖啡廳、多功能娛樂房（結合卡啦OK、包廂電影、網咖）、網咖、室內運動場、博物館、美術館、科學館、派對房、圖書館、按摩業等16項大眾場所。

至於未開放套用實施「疫苗護照」制度的14項大眾場所，則包括婚喪喜慶宴會場、遊樂園、電子娛樂場、一般商店與超市、百貨公司、室外運動場、住宿設施、親子咖啡廳、週歲宴場、展示會與博覽會、美容業、國際學術會議、宗教設施。

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