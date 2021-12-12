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南韓新冠重症病例狂飆！「史上最高」逼近9百人　縮短第3劑施打間隔

▲▼南韓新冠單日確診者暴增，首爾車站篩檢所前大排長龍。（圖／達志影像）

▲南韓新冠單日確診者暴增，首爾車站篩檢所前大排長龍。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠疫情嚴峻，加上變異株Omicron來勢洶洶，繼南韓至今出現90起病例後，台灣昨（11）日也一口氣首度增添3例，成為Omicron病毒淪陷地區。而在南韓，重症患者飆升至逼近900人，是政府宣布「與病毒共存」（With Corona）前的2、3倍之多；為此，南韓防疫當局決定大幅縮短第3劑疫苗與第2劑之間的施打間隔時間至2、3個月。

根據《韓聯社》，南韓今（12）日上午9時30分通報6689起新增病例，其中境內感染為6661例、境外移入為28例；重症患者為894人，再度創下疫情以來新高，和實施「與病毒共存」之前相比足足高出2、3倍；另外還新增43例死亡。目前南韓共累計51萬7271例確診、4253例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增15例，目前共累計90例。

▲▼南韓新冠單日確診者暴增，首爾車站篩檢所前大排長龍。（圖／路透社）

▲▼南韓新冠疫情仍未見絲毫減緩跡象。（圖／路透社）

▲▼南韓新冠疫情仍未見絲毫減緩跡象。（圖／路透社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增4989例，占全國新增感染人數比率為74.9%（首爾為2520例、京畿道為2012例、仁川為457例）；釜山新增327例；忠清南道新增204例；慶尚南道新增198例；慶尚北道新增147例；大邱新增137例；江原道新增122例；大田新增115例；忠清北道新增90例；全羅北道新增88例；全羅南道新增80例；光州新增68例；蔚山新增49例；濟州島新增32例；世宗新增15例。

南韓專家發現，隨著疫苗防護效力隨時間推移減弱，已完整接種2劑疫苗的高齡族群發生「突破性感染」的比率正明顯增加，為此政府決定大幅縮短第2劑疫苗與第3劑疫苗「加強針」之間的施打時間間隔。

原本18至59歲成年人的施打間隔為5個月、60歲以上高齡者與療養院住院患者等高染疫風險人士則為4個月，隨著連日來新增確診病例維持在7千人上下，政府大幅縮短施打間隔限制，18歲以上成年人打完第2劑疫苗最快3個月後（90天）可接種第3劑，60歲以上高齡族群等或是接種嬌生疫苗、免疫力不足者更可縮短至2個月，明（13）日起全面開放事前預約，最快登記完2天後可接種。

▲▼南韓政府正集中全力提高青少年疫苗接種覆蓋率，圖為11月中旬參加大學入學考試的高三考生。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓政府正集中全力提高青少年疫苗接種覆蓋率，圖為11月中旬參加大學入學考試的高三考生。（圖／達志影像／美聯社）

同時，為趕在2022年2月針對青少年族群擴大實施「防疫護照」前提高其疫苗接種覆蓋率，南韓教育部也與疾病管理廳合作，推出讓保健所（衛生所）醫療人員從13至24日主動前往校園為學生接種疫苗，此前則透過各市、道教育廳向學生與家長實施接種意願調查。

另外，南韓政府規定進入餐廳、咖啡廳、補習班、電影院、表演場所、網咖、室內體育設施以及其他高風險的大眾場所時，須出示疫苗接種證明、48小時以內PCR篩檢陰性證明，是為「防疫護照」制度，13日起將是勸導期結束的第1天，若有民眾被取締時發現違規，恐遭罰10萬韓元罰金，而業者則會被罰150萬韓元以上。

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