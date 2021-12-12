模型預測：英國Omicron疫情「1月恐大爆發」　5個月奪7.5萬條人命

▲ 倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲疫情復燃之際，新變種病毒Omicron持續擴散。英國一項研究預測，若未採取更嚴格的防疫措施，該國將在明年1月面臨Omicron病例大爆發，今年12月初至明年4月底的5個月間，恐怕有多達2.5萬至7.5萬人因此喪命，確切數字則取決於疫苗效果如何。

BBC報導，倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）疾病建模小組進行這項研究，預測一系列Omicron可能帶來的後果。這項研究基於一項假設，即接種疫苗可減輕感染Omicron的嚴重程度，同時將英國目前實施的防疫限制納入考量。研究人員說明，提升加強劑疫苗劑量可能減輕Omicron影響。

英國今年1月疫情高峰期間一周平均單日確診數近6萬，每天逾1200人死亡，11日則通報5萬4073起新病例，包括633起Omicron個案，但Omicron實際確診數估計會高得多。研究人員戴維斯（Nick Davies）說明，Omicron傳播速度「非常快，相當令人擔憂，至今年年底很可能成為英格蘭主要毒株。」

儘管英國疫苗覆蓋率高，報告指出，英國確診數目前每2.4天就翻一倍。戴維斯指出，從現況看來，可預計英國將出現一波Omicron爆發，最壞的情況下可能需要在現有防疫措施的基礎上採取更嚴格的限制，防止醫院擠爆。

▲ 倫敦地鐵僅部分乘客佩戴口罩。（圖／路透）

研究顯示，最樂觀的情況下，若Omicron免疫逃脫能力很低，且加強劑疫苗非常有效，英國12月1日至明年4月30日間將有2090萬人確診，17.5萬人住院，2萬4700人死亡。

最悲觀的情況下，若Omicron免疫逃脫能力高，加強劑疫苗效力差，這段期間則將有3420萬人確診，49.2萬人住院，7萬4900人死亡。這種狀況下便可能需要採取措施，限制聚會對象、部分企業居家上班並盡可能待在家中。不過戴維斯也提到，加強限制對民眾身心健康有害，需要謹慎衡量。

另一位研究人員巴納德（Rosanna Barnard）說明，最樂觀的情況下，採取居家上班等溫和措施便可減輕Omicron影響，但最悲觀的情況下，戴口罩、保持社交距離可能不夠，必須實施更嚴格的限制，以確保醫療系統不會不堪負荷，「沒有人想忍受再次封鎖，但若Omicron免疫逃脫水平高，或者傳播力比Delta更高，可能就需要採取終極手段來保護醫療系統。」

這份研究已在網路上發表，但尚未經其他科學家正式審查。研究人員提到，模型尚存在不確定性，需要更多數據才能更準確預測英國前景。

▲ 聖誕節即將到來，英國確診數持續高漲。（圖／路透）

傳染病專家杭特（Paul Hunter）則認為，這項研究預測的最糟情況不可能發生，但依然會出現大量病例，以及住院、死亡數大幅增加。他補充，Omicron對英國的影響仍存在很大的不確定性，其中最不確定的便是疫苗對於預防住院的效果。

英國本周稍早對英格蘭祭出進一步限制，針對這份報告則表示，將繼續密切關注所有數據。一名政府發言人說明，「我們一直都很清楚，疫苗及加強劑是抵禦這種病毒的最佳防線，這就是為什麼我們敦促符合資格的民眾盡快接種」，基於已知情況，現行防疫限制依然適用，鼓勵民眾戴上口罩，盡量居家上班及定期檢測，並在輪到自己接種加強劑時挺身而出。

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