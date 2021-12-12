龍捲風剷平工廠　倖存者被埋2hrs悚憶「風襲耳鳴」下秒全塌了

WATCH: Aerial footage captured Saturday of Mayfield, Kentucky shows catastrophic damage caused by tornadoes and severe weather https://t.co/JrbfdciJGk pic.twitter.com/TOpXp6M4cg — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 11, 2021

▲肯塔基州梅菲爾德市一間工廠遭瞬間夷為平地。此為當地空拍影像。



記者吳美依／綜合外電報導

美國中西部6州10日晚間遭約30個龍捲風侵襲，外媒估計至少84人喪生，其中肯塔基州災情最嚴重，當地一間蠟燭工廠瞬間被夷為平地，至少40名員工失蹤。倖存者凱安娜（Kyanna Parsons-Perez）受困2小時，她獲救後回憶，當時大家躲進避難室裡，卻發現電燈突然開始閃爍，感覺一陣強風來襲後，嚴重耳鳴，「然後所有東西都塌下來了。」

▲梅菲爾德消費品工廠遭瞬間剷平，衛星照片形成鮮明對比。（圖／路透）



綜合CNN、《路透社》等外媒報導，梅菲爾德消費品工廠（Mayfield Consumer Products）位於肯塔基州西南部，是一間專門製作蠟燭及香氛產品的家族企業，龍捲風侵襲之際，約110名晚班員工正在廠房內，截至11日下午僅40人獲救。

凱安娜雙腿被壓在殘骸下，直播現場畫面向外界求救，只見背景漆黑一片，其他員工嚇得尖叫或祈禱鎮定情緒。她獲救後貼出另一段影片表示，這是自己此生最恐怖的經歷，「我以為自己撐不下去了，我的雙腿動彈不得，我嚇壞了。這真的太可怕，一切都發生得太快了。」

▲龍捲風肆虐後，工廠只剩下斷垣殘壁，至少40名員工失蹤。（圖／路透）



另一名失蹤員工是52歲的吉兒（Jill Monroe），她最後一次向家人通訊是10日晚間9時30分，也就是暴風來襲的時候。女兒佩吉（Paige Tingle）驅車4小時抵達現場，卻遍尋不著母親蹤影，「我們非常緊張，我們只想找到她。這是一場災難。」

▲肯塔基州受災最為嚴重，州長估計死亡人數恐怕攀升至100人。（圖／路透）



肯塔基州州長貝謝爾（Andy Beshear）表示，其中一個龍捲風席捲範圍超過227英里（約365公里），破壞範圍蔓延數郡，死亡人數恐怕攀升至100人。格雷夫斯郡（The Graves County）法醫辦公室並未公布梅菲爾德市的估計死傷人數，僅稱蠟燭工廠仍有40名員工下落不明。

此外，伊利諾州一間亞馬遜工廠也遭龍捲風強襲倒塌，其中45人逃出，至少6人喪生。愛德華茲維爾市（Edwardsville）消防局長懷特福德（James Whiteford）11日證實消息時表示，預期還需3天進行復原工作，而第一線工作人員持續「在現場搜索生命跡象」。

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