鬼父「聖誕大屠殺」奪16命！　設局虐殺全家再擊斃心愛女秘書

▲越戰老兵西蒙斯性侵女兒產子又求愛女秘書，落魄晚年竟然屠殺16人。（圖／翻攝維基百科）

記者張靖榕／綜合報導

聖誕節將近，每年此時都會有人想起34年前的一起「縱慾殺人案」。兇手西蒙斯（Ronald Gene Simmons）在聖誕節前夕屠殺他的家人、暗戀過的年輕女性及其同事，還開槍打傷另外4人，直到他坐在一間辦公室的椅子上，從容將手中的手槍交給趕到的警方時，已經是大開殺戒的第七天，這期間他總共屠殺了16人，最終被捕並在3年後接受死刑伏法。

西蒙斯出生於1940年的芝加哥，他父親威廉（William Simmons）在1943年中風過世，隔年母親葛瑞芬（William D. Griffen）帶著西蒙斯再嫁並搬往阿肯色州，之後一家人在該州內還經歷過數次搬遷。1957年西蒙斯輟學加入美國海軍，派駐華盛頓時認識了蕾貝卡（Rebecca "Becky" Ulibarri），兩人於1960年在新墨西哥州結婚，往後18年共同養育了7名子女。

西蒙斯1963年時離開海軍，1965年轉而加入空軍服役，在20年軍旅生涯中獲得銅星勳章和越南共和國軍十字勳章，並於1979年底以士官長軍銜退休。他在1981年因涉嫌性侵17歲長女席拉（Sheila）並讓她產子，受到新墨西哥州人道組織調查，他因害怕被捕而在數個月內舉家搬遷回到阿肯色州沃德（Ward），再輾轉到多佛（Dover）的教宗郡（Pope County）落腳，當時已是1983年的夏天。

1983年至1987年12月18日期間，西蒙斯到隔壁小鎮羅素維爾（Russellville），先後在薪資低的汽車貨運公司和超商工作，且工作期間屢次被人舉發對人性騷擾等不當行為。1987年12月22日，西蒙斯從工作一年半的超市辭職後第四天，他展開了屠殺計畫。

當天上午，妻子蕾貝卡成為西蒙斯槍下第一個亡魂。西蒙斯接著拿他的點22手槍殺害他的長子吉因（Gene），再勒死他的3歲孫女芭芭拉（Barbara）。西蒙斯把3人的屍體抬到屋外，丟進一個他先前逼迫子女深掘的大糞坑內。

處理完屍體後，西蒙斯在家中坐等其他人回家，等到4個孩子都回到家中後，他告訴他們有準備驚喜禮物，但必須一個一個帶去看，於是他先把17歲的女兒羅瑞塔（Loretta）帶開，勒住她後將她頭壓到裝滿雨水的水桶內，直到她溺水而死，接著再以同樣手法溺死另外3名子女，艾迪（Eddy）、瑪麗安（Marianne）和貝姬（Becky）。

第一天屠殺7人後，西蒙斯獨自度過平安夜和聖誕節，等到12月26日中午其他家人的到來。最先抵達父親家的是兒子比利（Billy）和妻子蕊內塔（Renata），兩人很快就被西蒙斯槍殺，之後西蒙斯再將兩人20個月大的兒子特瑞（Trae）勒頸溺死。

西蒙斯接著殺害第二個拜訪的家庭，他槍殺了以前性侵過的長女席拉和她丈夫麥可諾帝（Dennis McNulty），然後絞死自己和席拉生下的7歲孽種卡兒（Sylvia Gail）和她21個月大的孫子麥可（Michael）。

屠殺全家後，西蒙斯把家人屍體整齊地排列在屋內地板上，並用外套遮蓋每一具屍體，除了席拉之外。他用家裡質地最好的桌巾，輕輕覆蓋在席拉的屍體上。西蒙斯接著把車開到街尾，隨後棄車回家，把車上兩個未滿2歲的孫子屍體留在車上。





▲西蒙斯坦然接受死刑。（圖／翻攝維基百科）

西蒙斯當晚走近當地一間酒吧若無其事地喝了啤酒才又回到家中，從晚上開始，接下來幾天他都坐在沙發上啜飲啤酒邊看電視，彷彿忘記就在同個屋子內，還躺著他的14個家人逐漸發臭的屍體。

西蒙斯在12月28日上午開車到羅素維爾，走近一間律師辦公室，立刻槍殺了年輕女櫃檯接待員坎卓里克（Kathy Kendrick），西蒙斯曾經非常迷戀坎卓里克，但被對方拒絕後懷恨在心，從此埋下殺機。經過坎卓里克的屍體，西蒙斯接著槍殺了名為恰芬（J.D. Chaffin）的男性，之後又開槍射殺公司老闆泰勒（Rusty Taylor）。

西蒙斯同天開車到他退休前最後工作過一年半的超商，開槍射傷2人，之後又到前東家汽車貨運公司開槍傷害另外一名女性，然後他就坐在辦公室內，輕鬆地和秘書聊起天來，直到警方趕到現場。警方破門而入後，西蒙斯沒有任何反抗，只是親手交出他的點22手槍，然後雙手背在腦後配合逮捕。

縱慾殺手和連環殺手不同，縱慾殺手（spree killer）是指在一天或短期內殺害多人的兇嫌，連環殺手的犯案時間則可能長達數月到數十年。縱慾殺手西蒙斯落網後被控16項謀殺罪名成立，並被判處死刑；他拒絕為自己辯護，也未提出上訴，並說「致那些反對死刑的人，在我這宗案件裡，任何比死刑更低的刑期，都是殘忍和反常的懲罰。」

最中西蒙斯在1990年6月25日死刑伏法，以他選擇的執行方式─在阿肯色卡明斯監獄內接受注射死刑。他倖存的其他家人全都拒絕替他收屍。