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機器人「醒了」影片曝！　超擬真表情網瘋傳：有塑膠皮膚的真人

記者張靖榕／綜合報導

英國機器人公司「Engineered Arts」日前發布一段影片，當中一具機器人亞美卡（Ameca）從沉睡中甦醒過來的表情非常逼真，從驚訝、好奇、喜悅到細微的眨眼都極度相似人類，影片立刻在網路上引發討論。

▲▼機器人「醒了」影片曝！　超擬真表情網瘋傳：有塑膠皮膚的真人。（圖／翻攝YouTube）

▲醒來後的亞美卡對自己和世界充滿驚奇。（圖／翻攝YouTube）

影片中亞美卡像科幻影集《西方極樂園》、電影《機械公敵》的仿生人一般，彷彿突然擁有意識而「醒來」，先是露出驚訝表情，隨後好奇地觀看自己的手掌和手指關節移動，還會留露出思考的神情，甚至連眨眼都唯妙唯肖。

CNN報導，「Engineered Arts」研發的最新機器人亞美卡，以和人類互動、溝通以及做出表情為強項設計；創辦人傑克森（Will Jackson）表示，設計擬真機器人的初衷就是要與人類互動，因此特別加強臉部表情功能，而人的臉部在日常表達中是富含大量資訊的溝通工具。

擬真機器人的神態逼真，美國俄亥俄州立大學工程學院院長霍華德（Ayanna Howard）也表示驚豔，形容簡直是擁有塑膠皮膚的真人。她也強調擬真機器人的社會用途相當廣泛，除了能擔任陪伴聊天、放鬆心情的角色，甚至能做到與心理諮商師相當的功能。

「Engineered Arts」公司開發Ameca系列機器人已投入260萬美元（約新台幣7200萬元），公司也強調作為人工智慧（AI）測試的機器人平台，功能齊備的Ameca相當適合。

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AmecaAI擬真機器人

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