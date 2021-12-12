美「怪獸級龍捲風」釀78死影片曝！　一夜30起肆虐路徑比台灣還長

記者張靖榕／綜合外電報導

美國中西部6州於10日晚間遭共約30起龍捲風肆虐，傷亡最慘重的肯塔基州（Kentucky）西南部受到重創，死亡人數已超過70人。最新影片顯示當晚雷電交加，巨大扎實的龍捲風從平原席捲而來，場面就像恐怖電影真實上演，被許多人形容為「怪獸級」龍捲風，災後慘狀也令人震驚。

綜合外電報導，受災最嚴重的肯塔基州目前死亡人數至少70人，據外媒最高估計6州受災死亡人數共至少78人，包括伊利諾州的2死，以及另外3個州的零星死傷。

▼怪獸級龍捲風侵襲，小鎮梅菲爾德受創最嚴重。（圖／路透）

曝光影片顯示，暗夜裡龍捲風間斷在閃電中現身，扎實龐大的中心結構相當嚇人，當時路上仍有零星汽車開過。肆虐過後的多張照片顯示，工廠頂蓋全被掀開、梁柱倒塌、大量垃圾飛散路中，轎車也被揉成一團紅色廢鐵，還有沙發掛在樹枝之間；居民在龍捲風過境後回到家中查看，所有家具雜物散亂，只能在當中盡力尋找貴重物品。

肯塔基州州長貝謝爾（Andy Beshear）證實該州死亡人數，並表示一個巨大龍捲風襲擊該州超過227英里（約365公里）的範圍，造成嚴重生命財產損失，他並稱這是「本州史上最具破壞性的龍捲風」，而這只是當晚4個龍捲風之一，死亡人數更有可能高達100人。

▼居民在一片狼藉中搜索剩餘財務。（圖／路透）

貝謝爾指出龍捲風襲擊當晚途經約1萬人口的小鎮梅菲爾德（Mayfield），當時一處蠟燭工廠內有110人，重創倒榻過後直到隔日凌晨3時仍有倖存者被救出，但此後就沒再有好消息；還有一間養老院遭到席捲，目前已知2死5傷。他建議肯塔基州居民暫時盡量待在安全處，目前已有189名國民警衛隊隊員加入救災行列，此刻救難人員仍在各個受災小鎮間奔走，居民應盡量避免開車上路。

此外，伊利諾州一間4.2萬坪的亞馬遜工廠也遭到重創，部分天棚倒榻、鋼筋外露，第一時間傳出約100人受困，之後官方修正為50人受困廠內，其中30人自行脫困離開，目前已知2死。救難人員抵達後利用重型機具開挖，尋找倖存者，所幸工廠仍有一大半建物僅受到輕微影響，無倒塌危險。

▼亞馬遜廠房遭受重創。（圖／路透）

