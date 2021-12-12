美國務卿首度會談日本外相　重申美日同盟、台海和平重要性

▲美國國務卿布林肯和日本外相林芳正在利物浦舉行會談。（圖／路透）

文／中央社利物浦11日綜合外電報導

美國國務院發言人普萊斯表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和日本外相林芳正（Yoshimasa Hayashi）今天在利物浦舉行會談，重申美日同盟對維護和平與安全至關重要。

路透社報導，布林肯和林芳正藉出席在英國城市利物浦（Liverpool）召開的七大工業國集團（G7）部長級會議，在場邊舉行雙邊會談。普萊斯（Ned Price）於會談結束後表示：「國務卿布林肯也傳達了美日韓合作，致力維護自由、開放、相互連結、繁榮、強韌與安全印度太平洋區域的價值。」

日本放送協會（NHK）報導，日本外務大臣林芳正11日在英國與美國國務卿布林肯舉行首次面對面會談，針對強烈反對中國試圖在東海等片面改變現狀，以及強化日美同盟的嚇阻力和應對力至關重要，雙方見解一致。

報導稱，林芳正與布林肯於日本時間晚間9時過後舉行25分鐘會談，針對中國和北韓等區域情勢交換意見，雙方一致認為，在區域安全保障環境益趨嚴峻下，日美同盟強化嚇阻力和應對力不可或缺，雙方將繼續緊密合作。

此外，除強烈反對中國試圖在東海和南海片面改變現狀外，雙方也確認台灣海峽和平與穩定的重要性，並同意為實現「自由且開放印度太平洋」的目標攜手合作。

兩人也就日本首相岸田文雄盡早實現訪問美國以及加速協調召開雙方外交和國防「2加2會談」展開協商，但未論及「外交抵制」2022年北京冬奧議題。