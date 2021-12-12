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美國「6州30起龍捲風」死亡數上修至70人　拜登推特回應了

▲▼美國中部龍捲風災，侵襲中部6州，肯塔基州受災最慘重。（圖／路透）

▲美國中部龍捲風災，侵襲中部6州，肯塔基州受災最慘重。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國當地時間10日晚間，發生30起龍捲風侵襲中部6州，造成各地損失慘重，其中傷亡最慘重的肯塔基州西南部，死亡人數上修至70人。 美國總統拜登也對此在推特發文表示，「是一場難以想像的悲劇」。

▲▼美國中部龍捲風災，侵襲中部6州，肯塔基州受災最慘重。（圖／路透）

▲肯塔基州一列火車在龍捲風侵襲時經過脫軌。（圖／路透）

根據CNN報導，肯塔基州梅菲爾德（Mayfield）一處蠟燭工廠在龍捲風侵襲下當場被摧毀，生還者表示，整個建築物都在劇烈搖晃，耳邊開始嗡嗡作響，然後砰的一聲瓦礫碎片壓在她們身上，她被救出來時，救難人員告訴她被蓋在5英尺厚的碎片。

▲▼美國中部龍捲風災，侵襲中部6州，肯塔基州受災最慘重。（圖／路透）

▲龍捲風災生還者，在斷垣殘壁中尋找財物。（圖／路透）

肯塔基州州長貝希爾 （Andy Beshear）表示，蠟燭工廠內約有110人，「我們相信我們至少失去了數十人」。

美國總統拜登在台灣時間11日23時在推特發文表示，「聽取了有關美國中部毀滅性龍捲風的簡報。在這樣的風暴中失去親人是一場難以想像的悲劇。我們正在與州長們合作，以確保支援在搜救過程中，提供一切他們所需要的物資。」

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