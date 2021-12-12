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Omicron「無非洲旅遊史」病例擴散　歐洲疾管中心：22國通報700例

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲歐洲22國通報超過700例Omicron變異株，而且越來越多無非洲旅遊史病例。（圖／路透）

中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電

歐洲疾病預防管制中心今天公布，在歐盟及歐洲經濟區合計已有22國732例Omicron變異株病例，愈來愈多病例無非洲國家旅行史，懷疑有潛在社區傳播可能，另目前病例多數屬於輕症。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今日公布歐盟27成員國以及包括冰島、列支敦斯登和挪威等國的歐洲經濟區（EEA）感染COVID-19（2019冠狀狀病毒疾病）Omicron變異株的資訊，表示12月10日至11日一日內新增40例，目前總感染病例增至732例。

目前歐洲及歐洲經濟區共有22國通報出現Omicron確診病例，其中丹麥195例、挪威109例、德國77例、荷蘭62例、法國59例較多。

ECDC分析，雖然最初通報的病例與非洲旅行史有關，但現在愈來愈多的病例是在歐盟及歐洲經濟區內發現的，而這些沒有非洲及歐洲境外旅行史的病例，顯示有些國家有潛在的社區傳播可能性。

Omicron被認為傳染力更強，ECDC表示境內目前確診者多數輕症，尚未出現死亡病例，並強調因確診病例數尚少，仍無法完整了解Omicron變異株與過去發現的變異株在臨床發展上有何不同。

ECDC在12月2日曾表示，據統計模型顯示顯示，未來幾個月內，Omicron可能占歐盟和歐洲經濟區一半以上感染病例。

此外，已脫離歐盟的英國至12月10日為止，已有1265例Omicron確診病例。英國衛生安全局（UKHSA）近期則表示，預計到12月中，Omicron就將成為英國的主要變異株。

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