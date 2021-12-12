「誠徵千萬試睡員」宣傳影片　嘉縣百萬日出、茶園夜景全入鏡

▲嘉義縣徵千萬試睡員 。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

疫情趨緩，出遊人潮湧現，為刺激遊客旅遊觀光，嘉義縣文化觀光局特別拍攝「誠徵千萬試睡員」宣傳影片，影片中可看見嘉義經典的百萬日出、百萬茶園及百萬夜景，將嘉義山海平原特色一覽無遺，盼吸引遊客來去嘉義住一晚！

縣長翁章梁說，現在住宿有送1000元Q碰券，500現抵房價，剩下500可將嘉義在地特色伴手禮帶回家，想要看百萬級美景就一定要來嘉義，在房間內就能眺望茶園、山巒、日出，絕對是一大享受，那才是真正的「住在風景裡」！

翁章梁表示，現在來嘉義旅遊住宿最優惠，自由行旅客只要在明年2月28日前直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房將發放1份1000元Q碰券，500可折抵房價，500可到餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費；另外，還有一項詢問度超高的好康活動，遊客只要明年4月30日前來嘉義縣吃喝玩樂消費，取得「統一發票」或持「免用統一發票專用章收據」，累計滿500就可參加抽獎，目前登錄的發票累積金額已達1億元，有機會入住價值500萬的輕豪宅、駕馭價值142萬的酷炫敞篷遊艇！

文觀局指出，嘉義山、海、平原各有特色，這次「誠徵千萬試睡員」的宣傳主題，就是希望讓遊客知道，來嘉義旅遊有十大百萬美景，包含日出、茶園、夜景、雲海、山、海景、森林浴、森林步道、親子球池及國寶故宮南院，通通都是值得一玩的景點，邀請遊客跟著影片一起住進美景裡！且嘉義的旅館民宿各有特色，有從房間就可遠眺故宮南院全景的「長榮文苑酒店（嘉義）」、老茶廠改建的歐風民宿「十方山水」、被山嵐夜琉璃包圍的「山水清暉」、擁有百萬夜景的「星光森林民宿」以及可讓小孩放電長達7小時的「棒棒積木飯店」！

文觀局長許有仁提到，秋冬是雲瀑琉璃光的旺季，現在上山旅遊不定時就有被雲霧包圍的驚喜感，夜間還能欣賞超夢幻雲瀑琉璃光；東石鰲鼓溼地正是欣賞候鳥遷徙秀的最佳時機，明年1月1日在阿里山森林遊樂區將舉辦20周年日出印象音樂會，12月25日到明年1月2日也有盛大的嘉義博茶會，歡迎遊客即早規劃遊程，一起來嘉應徵「千萬試睡員」！