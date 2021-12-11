女服務生收「12萬小費」竟秒被開除！　餐廳要求全員平分遭拒絕

▲服務生收下12萬小費後就遭餐廳開除。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國阿肯色一名服務生日前收到顧客高達4400美元（約台幣12萬元）的小費，而餐廳要求上繳後，她僅能拿取其中20％。結果給小費的顧客不願意，就把錢收回來，私下全額交給服務生，沒想到服務生收下錢後，竟立刻遭到餐廳開除。

根據《商業內幕》報導，阿肯色州Oven & Tap餐廳服務生柏蘭特（Ryan Brandt ）日前和另一名服務生一起接待一組44人的包場顧客，而這群顧客離場之後，每個人都在桌上放了100元美金（約台幣2800元）當作小費，也就是她們兩個總共收到高達4400美元的小費。

而餐廳知道後，要求柏蘭特將這筆錢與其他服務生共享，也就是她只能拿到其中20％，結果當天的顧客懷思（Grant Wise）知道後表示，他們只想把錢給當天接待他們的服務生，所以就把全部的小費要了回來，並在店外私下拿給柏蘭特。

沒想到柏蘭特拿到錢之後，就立刻被餐廳給開除；懷思指出，餐廳告訴他，柏蘭特被開除的原因是她向其他同事透露私下拿小費的事情，違反了餐廳的政策。餐廳則向媒體表示，「這群客人用餐後要求給兩位特別的服務生小費，我們完全尊重他們的要求，但我們部會討論有關解雇員工的細節。」

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