美海軍開出第1槍！副艦長拒打新冠疫苗被拔官　軍方祭鐵腕強制接種

▲美國海軍的副艦長金斯（右）因為拒打新冠疫苗，也不願接受檢測，而被拔官。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

美軍10日證實，海軍有一名軍官因為拒絕服從命令，不止拒打新冠疫苗，還不願接受新冠病毒檢測，而被軍方罷免其軍艦副艦長的職務，成為史上第一個因為拒絕接種疫苗而受處分的案例。

綜合美聯社與福斯新聞報導，美國海軍第14海面中隊（Naval Surface Squadron 14）指揮官安德森（Ken Anderson）於10日罷免了海軍軍官金斯（Lucian Kins）「邱吉爾號」（USS Winston S. Churchill）驅逐艦副艦長的職務。

▲金斯是「邱吉爾號」驅逐艦的副艦長。（圖／翻攝自維基百科）

儘管海軍發言人費希爾（Jason Fischer）以涉及隱私為由，拒絕透露金斯被開除的確切原因，但他還是承認了海軍之所以開除金斯，是因為金斯不肯服從命令，導致安德森對金斯在戰艦上執行職務的能力失去信任。

熟知情況的海軍官員透露，金斯長期以來一直不願遵照指令接種疫苗，也拒絕接受新冠檢測證明自己未染疫，所以才會受到美軍的處分。也有知情人士指出，金斯此前曾以宗教因素為由，提出了疫苗豁免的申請，卻慘遭拒絕。

海軍發言人在一份聲明中證實了相關說法，而金斯據說也正在為此事提出上訴。費希爾表示，金斯將被調派到其他單位，從事其他工作。五角大廈目前已強制所有現役軍人接種新冠疫苗，否則可能將面臨被解除職務，甚至被開除等處罰。 據悉，目前已有成千上萬的軍人提出宗教豁免的申請，但至今無一獲得批准。

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