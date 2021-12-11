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海景第一排垮了！大規模土石崩落　一覺醒來「房子掛在懸崖邊」

記者詹雅婷／綜合報導

英國東部諾福克郡（Norfolk）一處海邊有許多戶人家住在「海景第一排」，往屋外望出去就是整片大海。然而就在8日晚間至9日清晨這段時間，當地發生大規模土石崩落，範圍如足球場那樣寬的土石一夜之間向下滑落40公尺至海灘區，這也讓住家距離懸崖邊只剩下約6公尺，但部分居民仍堅持留下來。

▲▼ 英國諾福克郡海景第一排崩落。（圖／達志影像）

▲當地住戶直言，這是18年來最嚴重的土石崩落事件。（圖／達志影像，下同）

綜合BBC、每日郵報報導，事發地點位在諾福克郡蒙德斯利（Mundesley）一處濱海區，然而當地一場大雨過後，8日晚間至9日上午之間發生土石崩落事件，重達數噸的土壤沙石瞬間向下塌陷至40公尺之下的沙灘處。

這起事件也讓接近海邊的濱海住宅街區與懸崖邊的距離大幅縮短，約只剩下6公尺的距離。現年70歲當地住戶雷諾茲（Bev Reynolds）坦言，這是搬來18年來最嚴重的土石崩落事件，儘管在未來幾年房子仍將安全無虞，因為外圍還有一個大花園，「但這次真的很可怕，（崩塌處）那裡大概和足球場一樣寬，一部分懸崖直接沒了。」

▲▼ 英國諾福克郡海景第一排崩落。（圖／達志影像）

依據海岸警衛隊的說法，該區懸崖因近期降雨變得不穩定，有鑑於已發生土石崩落情形，無法預測下一塊土石崩落的時間以及規模大小，呼籲民眾切勿前往該區。但當局也向居民表示，這起事件並不會造成立即危險。

儘管發生此事，當地部分居民堅持選擇留下來，對政府明年一項700萬英鎊加強海岸防護設施的計畫抱持希望，期盼這有助進一步防堵侵蝕狀況。

▲▼ 英國諾福克郡海景第一排崩落。（圖／達志影像）

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