宏都拉斯恐宣布斷交？美國掌握「關鍵武器」助台　鞏固邦誼還有希望

▲卡斯楚當選宏都拉斯新任總統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣位於中南美洲的邦交國尼加拉瓜昨（10）日片面與台灣斷交、同時宣布與北京政府建交。外界十分擔憂，宏都拉斯恐怕是下個宣布斷交的國家，因為其新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）曾在政見中承諾與台灣斷交。美國外交權威期刊分析，其實美國對宏都拉斯掌握一項關鍵利器，若華府能善加發揮優勢、修補與宏國的關係，可挽回宏國傾向中國。

根據美國《外交政策》（Foreign Policy），美國華府拉丁美洲工作小組聯席主任郝嘉德（Lisa Haugaard），過去在即將卸任的總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）執政時，其所面臨的嚴重貪污腐敗、販毒等問題為人所詬病，導致降低美國投資宏都拉斯意願，加上連年的颶風洪災、新冠疫情，導致人口嚴重向美國外流，如今卡斯楚當選總統後宣布打貪，使得美國與宏都拉斯迎來重新改善、設定外交關係的契機。

報導指出，現年62歲的卡斯楚由於以史無前例的高得票率、壓倒性票數贏得總統大選，因此擁有與過去幾任政府相比所缺乏的統治合法性，卡斯楚的當選反映出宏都拉斯民眾最期盼新政府就任後能優先打擊內部貪腐、同時創造更多工作機會以改善經濟環境，這代表著內政的重要度遠高於外交，而這2大項議題又非短時間內可以解決，無形中給予美國拜登政府挽回宏都拉斯傾向中國的時間。

▲宏都拉斯舉行總統大選。（圖／路透社）

報導分析，拜登政府可以趁這絕佳機會，一邊貫徹民主法治理念、另一邊則同時協助宏都拉斯解決貪腐嚴重、經濟困境等問題。先前拜登政府已承諾提供中美洲40億美元，儘管因為貪腐嚴重，資金大部分流入非政府組織與承包商，若卡斯楚打貪成功、同時重新成功取得華府援助中美洲的資金，美國則可重新提高在宏都拉斯的聲望、加速區域議程推動，發揮最關鍵的作用。

另外，宏都拉斯的債務佔比達政府預算的30%以上，導致公共衛生、教育領域所能動用的資金有限，而大部分來自外國的債務為美國金融機構所有，美國在金錢領域上對宏都拉斯握有關鍵致勝影響力，若卡斯楚能重拾美國信賴、改善與美國關係，而美國願意主動提供援助給宏都拉斯，則卡斯楚所代表的宏都拉斯新政府就不大可能會採取令美國擔憂的外交政策，例如斷交台灣、同時宣布與中國建交。

據悉，宏都拉斯新任副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）曾告訴《路透社》，「宏都拉斯會繼續維持與台灣的關係，我們的貿易盟友、緊密盟友、貿易盟友、歷史盟友是美國，我們不希望對抗美國，若與美國的關係良好，就不需要與中國建立外交關係。」

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