惡警趁亂行竊火場！他假裝「火災鑑識」　偷走8.5萬現金

▲該名負責火場鑑識的警察竟趁四下無人行竊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣警署一名巡查部長2020年值勤時，趁著火場鑑識時間，將火災被害人家中的35.8萬日幣（約新台幣8.7萬元）現金偷走，因此遭到逮捕。而令人驚訝的是，嫌犯與被害人並不認識，誰也沒想到人民保姆竟然淪為「火場小偷」。據悉，嫌犯因為涉及其他偷拍事件遭到調查，警方在他家的衣櫃內搜出部分被燒毀的現金後，這起偷竊事件才曝了光。

根據FNN報導，現年39歲的千葉縣警署巡查部長御園生貴史，2020年任職於鑑識課時，主要負責進行案件、意外事故以及火災等現場鑑識工作，以調查發生原因。然而他卻涉嫌在同年9月6日一場火警的災後火場鑑識時，趁著屋主與同仁不注意，偷走房內的35.8萬日幣（約新台幣8.7萬元）現金。

整件事直到御園生犯了另一起案件才曝了光。御園生日前因涉及偷拍事件遭到警方調查，警方為了調查案件，便到他位於八千代市的住家進行搜索，沒想到卻在御園生家中寢室的衣櫃中，發現一包被塑膠袋包裹的現金，其中還有一部分被燒毀。經過盤問，御園生當場就坦承是「從火場偷來的」。

根據警方調查，御園生與66歲的火警屋主並不認識。而他本人被逮後也隨即坦承犯行，千葉縣警方將會持續調查他是否還有涉入其他偷拍事件。令人震驚的是，御園生因為工作能力良好，因此還被調回千葉縣的警察本部鑑識課，在火場鑑識領域擁有一定的表現，沒想到卻被發現在火災現場順手牽羊。