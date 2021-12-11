南紡購物中心董座返鄉送暖　捐534萬元慰問金助弱勢鄉親

▲南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明（左3），回到故鄉北門區的二重港仁安宮，向在地弱勢鄉親發放冬令慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末寒冬將屆，南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，11日上午秉持飲水思源的精神，特別回到故鄉北門區的二重港仁安宮，向在地弱勢鄉親發放冬令慰問金，共發出534萬元慰問金，合計共有2421位弱勢民眾受惠，充分展現「取之於社會、用之於社會」的企業家風範。

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在地企業回饋故鄉不遺餘力，11日早上10時許，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會在北門區二重港仁安宮舉辦冬令救濟活動，由南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、北門區區長張政郎、學甲區區長張明寶、將軍區區長洪聰發、台南市學甲分局長王子雄、市議員陳昆和、前市議員侯澄財等人攜手關懷慰問在地鄉親，受到大批鄉親熱烈響應。

侯博明表示，為了傳承祖父侯雨利、父親侯永都飲水思源的精神，侯永都社會福利慈善事業基金會自2011年起，每年12月都會在北門區舉辦冬令慰問活動，11年以來，基金會已發放冬令救濟金4306萬元，受益人次高達18619人次，基金會平時也著手處理急難救助案件，歷年累計的救助善款約1139萬元，受益人次約為1210人次，希望藉著這個每年冬天都會登場的活動，將「取之於社會、用之於社會」的精神推廣到全台各地，吸引更多企業及民眾投入公益，讓社會弱勢都能感受到社會溫暖。

這次侯永都社會福利慈善事業基金會辦理的冬令慰問活動，慰問金發放對象為北門、學甲、將軍三區的低收入戶及殘障人士，合計發出了534萬元的冬令慰問金，共有2421人受惠。此外，基金會平時也在本地區積極投入公益活動，今年分別在春、秋季兩季花費12萬元發放平安米，端午節及重陽節則發放敬老金共10萬元，平日更是投入急難救助活動，光是2021年前10個月便發放善款69萬元，同時還贊助北門區文山國小兒童福利30萬元，以及捐出500萬元協助辦理宗教慈善救濟事務。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都先生遺愛人間，基金會自1989年創立以來，單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放之善款累計高達2億3千萬，期間也捐給慈善社福單位共27部車輛，獲益人士頗為眾多。