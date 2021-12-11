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尼加拉瓜收台上億金援仍斷交　學者：中國拋出「無法拒絕的提議」

▲▼中國與尼加拉瓜代表在天津簽署恢覆邦交聯合公報。尼方簽署代表為總統之子勞雷亞諾·法昆多·奧蒂嘉·穆里洛（Laureano Facundo Ortega Murillo）。（圖／路透）

▲中國與尼加拉瓜雙邊代表在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣十餘年來為維持與尼加拉瓜的友邦關係，投入上億美元金援外交，最終仍發生二度斷交，現僅存14個邦交國。對此，哈佛大學費正清中國研究中心學者南樂（Lev Nachman）分析，尼加拉瓜之所以做出項決定，可能是因為中國給出一個令人「無法拒絕的提議」。

根據半島電視台報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）執政長達14年，在11月總統大選前逮捕監禁10多名反對派可能候選人，遭到美國、英國與歐盟譴責與經濟制裁。而台灣在2018、2019年分別向尼加拉瓜捐贈300萬美元（約新台幣8300萬元）與貸款1億美元（約新台幣27.6億元），但尼國也是中國「一帶一路」的中美洲重點國家之一，協助基礎建設估計超過3萬億美元。

儘管台灣外交部指出，我國的援助方式採取更良性的學校營養午餐補助、醫療保健與農業發展項目。費正清中國研究中心博士後研究員南樂就表示，尼加拉瓜之所以決定與台斷交，可能是因為北京政府給出了一個「無法拒絕的提議」，獎勵提案很可能是採取直接外援、貿易協議或投資建設項目等形式。

台灣亞洲交流基金會的印度籍訪問學者胡莎娜博士（Sana Hashmi）也認同這一看法，「到最後，大概就是看哪一方能給台灣僅存的友邦更好的協議。中國有雄厚的資金，一帶一路的投資方式只是其中一種例子，而透過此舉，中國在中美洲的存在感已經正在增加。」

報導指出，除了斷交，北京還使用多種方法孤立台灣，包含向聯合國等國際組織施壓，要求排除台灣擔任觀察員之外，也定期派遣解放軍的軍機進入防空識別區。

►才剛斷交1天！　尼加拉瓜授予台灣卸任大使「尼國國籍」
►癡心錯付！尼國狂拿台灣金援仍斷交　9億棒球場、27億貸款打水漂
►快訊／中國和尼加拉瓜復交！　簽署聯合公報：台灣是中國的一部分

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