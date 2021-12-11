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公車司機心臟病發！斷氣前堅持做這件事　捨命救30人昏死駕駛座

▲▼公車司機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印度一名公車司機突發心臟病，卻還是捨命將車停靠路邊，救了所有乘客一命。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

印度東南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一名公車司機9日在開車過程中突發心臟病，還好他在失去意識前及時將車停在路邊，才挽救了車上30名乘客的性命，同時避免了交通意外的發生。

綜合《新印度快報》與Times Now電視台報導，44歲的公車司機阿魯慕甘（M Arumugam）和售票員巴基亞拉（S Bhagiyaraj）9日清晨6點20分開始，從馬杜賴（Madurai）的阿拉帕拉亞姆（Arappalayam）開往科代卡納爾（Kodaikanal）。

5分鐘後，當公車行經古魯劇院（Guru）附近時，阿魯慕甘突然感到胸口傳來一陣劇痛，於是他設法將車停在路邊，並在昏倒前通知售票員求救。巴基亞拉馬上叫來一輛救護車，然而當救護車趕到時，阿魯慕甘已回天乏術，被宣告身亡。

震驚的人們事後紛紛感謝阿魯慕甘在生命垂危、意識僅存之際，仍心系車上乘客，努力停靠路邊，挽救了車上30人的性命。目前阿魯慕甘的遺體已被送往拉賈吉政府醫院（GRH）進行屍檢，而警方也已立案進行調查。

阿魯慕甘所屬的TNSTC公司表示，「擁有12年公車駕駛經驗的阿魯慕甘，在生命倒數時刻仍堅持將公車停在路邊，拯救了30條性命的行為堪稱模範，並將被永遠銘記。」他也透露阿魯慕甘還留下了兩個女兒，而阿魯慕甘的家人也在接獲通知的第一時間趕往醫院。

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