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飯店食安危機大揭秘？前員工曝免費早餐噁到想吐　1食物壞了還在賣

▲▼飯店早餐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲飯店前員工透露，平價旅館的免費早餐雖然看起來可口，但實則潛藏著許多食安風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國36歲的飯店前員工奧古斯都（Brandi Augustus）最近拍攝影片，揭露飯店業可怕的食安危機，同時也呼籲人們千萬別吃平價旅館所提供的免費早餐，因為這些餐點的衛生條件糟糕到讓她想吐。影片在TikTok曝光後立刻掀起網友熱議，還釣出不少同樣也在飯店業工作的網友留言表示「她說的都是真的」。

據《紐約郵報》報導，曾在飯店工作15年的奧古斯都表示，「如果飯店為你提供熱的西式早餐，那你可千萬別吃那些垃圾，因為麵包和糕點的處理方式十分可怕。擺在架上的麵包可能是從前天早上的自助式早餐回收來的，誰知道曾經有多少人碰過它們，沒有戴手套，也沒有洗手，非常噁心，就連製作鬆餅的麵糊也不斷被重複利用，直到它們餿掉為止。」

@brandiaugustus

Don’t eat the free breakfast! #hotelhacks #nightaudit #hotel

♬ Playmate at a scary scene - Kohrogi

她也透露，有些不肖業者還會在鬆餅的麵糊發臭後，直接倒入新的麵糊，讓舊麵糊的臭味消失，並繼續提供給顧客，「我的前輩們還曾為了節省餐巾紙，一整晚都只用一張紙巾來擦所有的東西，包含桌面、抹刀等等，他們將這稱之為環保」。奧古斯都也建議人們別吃飯店的肉，「香腸不應該是灰色的，別再吃已經發灰了的香腸了」。

在發現這些問題後，奧古斯都也曾試著向管理層反映，不過她的建議卻不被理會。她憤怒地說，「他們告訴我這些SOP都通過了檢測，所以應該不會有太大的問題。」儘管奧古斯都非常不忿，但是她從未向政府舉報自家飯店，因為上夜班的她知道，監察人員不會在晚上的時候過來，「他們什麼也不會看到」。

奧古斯都建議，如果你迫不得已只能吃飯店的早餐時，一定要堅持吃「新鮮現做」或「未開封」的餐點，才能將食安風險降到最低。影片在TikTok曝光後，瞬間吸引了150萬人觀看，許多也曾在飯店工作的網友紛紛留言表示贊同，「我是飯店業者，我必須說這是真的」、「她說的是實話，而且現實其實更糟」。

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