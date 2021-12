美國龍捲風襲養老院！至少2死5重傷　亞馬遜倉庫倒塌百人受困

▲龍捲風襲養老院造成至少2死。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國阿肯色州一間養老院在10日晚間遭龍捲風襲擊,整座房屋全被吹垮,目前已知造成至少2人死亡、5人重傷。另外在伊利諾州的一間亞馬遜倉庫也遭龍捲風襲擊,當時約有100人在上夜班,當地救難隊派出數十輛消防車與救護車,目前還不清楚傷亡人數。

At least 1 killed, 5 hurt when tornado ripped off the roof of the Monette Manor Nursing Home in Monette, AR. 68 people inside at the time #ARTornado #ARwx pic.twitter.com/ZcmP905cJM — melissa moon (@MMoon_WREG3) December 11, 2021

根據《路透社》報導,美國氣象局10日晚間對阿肯色州、田納西州、密蘇里州和伊利諾州發布龍捲風警報。不幸的是,位在阿肯色州東北部的莫內特莊園養老院(Monette Manor nursing home)仍遭龍捲風侵襲,整棟房屋不堪強風直接倒塌。

Just a heartbreaking scene at Monette Manor Nursing Home. Prayers that somehow everyone is ok. #arwx pic.twitter.com/kRNcpznNo2 — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2021

據了解,這間養老院有86張病床,目前救難人員已救出大部分住客,已知造成至少2人死亡、5人重傷,當地法官戴伊(Marvin Day)表示,整座養老院已幾乎被摧毀,「它發生得很快,但很顯然警報器有發生作用,部分住民是躲在地下室,他們已做好避難準備。」

Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St. Louis, Missouri, where 50-100 workers are believed to be trapped right now after possible tornado took out much of the building tonight. pic.twitter.com/GPRT3Uh5OD — Preston Phillips (@PrestonTVNews) December 11, 2021

與此同時,位在伊利諾州愛德華茲維爾(Edwardsville)的亞馬遜(Amazon)倉庫也被龍捲風襲擊,當地官員表示,當時有約100名員工在上夜班,救難隊更指出這是「大規模傷亡」事件,派出數十輛消防車與救護車,但目前還不清楚傷亡人數;報導指出,當時龍捲風的風速達每小時70英里(約每小時112公里)。