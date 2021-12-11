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超大方正宮「幫外遇老公娶小三」　她卻哭了：我不想嫁他

老公在外面搞外遇，馬來西亞一名正宮竟大方允許兩人結婚。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲老公在外面搞外遇，馬來西亞一名正宮竟大方允許兩人結婚。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

在愛情與婚姻的世界中，大家最難容忍的就是背叛，但印尼雅加達卻有一名人妻，日前發現自己的丈夫搞外遇，還與外面的小三勾搭了2年，但這位正宮不但沒有動怒或是一哭二鬧，反而大方地想促成老公與小三結婚，甚至還親自登門拜訪小三的父母，拜託他們將自己的女兒嫁給她丈夫，結果正宮積極想促成這樁婚外情，小三卻不想嫁，明確表示「我不想嫁給他」。

據馬來西亞《中國報》報導，人妻表示，她自己與丈夫結婚13年，在這段婚姻關係中，她一直保持忠誠態度，但不久前，「我發現丈夫有小三」，且這段婚外情已經背著她持續2年了，不過這名人妻態度很坦然，直率表示她不會大哭大鬧或耍手段，去把丈夫搶回來。

人妻不但不生氣也不哭鬧，反而還找了丈夫和小三一起見面，大方表示願意成全；還去見了小三的家人，請求小三家人能答應，把小三嫁給她的丈夫。面對妻子的「大方成全」，這位偷腥的丈夫則是羞愧落淚，馬上回心轉意，希望獲得妻子的原諒，而小三則哭著向正宮道歉，並明確表示，自己根本不想跟這個搞外遇的人夫結婚。

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