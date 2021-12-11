女星搭機「情趣用品」藏行李箱！秒被杜拜海關攔下　差點遭逮捕

▲英國真人秀女星寇斯比（Charlotte Crosby）。（圖／翻攝自IG／charlottegshore，下同）



記者張方瑀／綜合報導

英國真人秀女星寇斯比（Charlotte Crosby）日前和朋友搭機飛往杜拜，沒想到卻在機場被海關攔下，原來是她的手提行李中裝有「情趣用品」，而這在杜拜攜帶入境是違法的，讓她差點被逮捕。

根據《每日郵報》報導，31歲的寇斯比8日和朋友搭機到阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）最大城市杜拜時，她卻突然在機場被當地海關攔了下來，表示她的手提行李中有非法的違禁品，讓她感到非常困惑，而這個違禁品居然是「情趣用品」。

寇斯比說，她完全不知道帶這樣東西到杜拜是違法的。她的朋友則說，寇斯比差點當場被逮捕，所以她們兩個只好拼命懇求海關，並當場將情趣用品丟掉，海關才放她們一馬。

事實上，除了阿拉伯聯合大公國以外，包含馬爾地夫、泰國、越南和馬來西亞等國，也都是禁止攜帶情趣用品入境。

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