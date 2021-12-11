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忘不了「大學生之死」！北韓司法機關被美國列黑名單　實施經濟制裁

▲▼美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）因企圖攜帶北韓政治標語回美，遭判處15年勞改。（圖／路透社）

▲美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）因企圖攜帶北韓政治標語回美，遭判處15年勞改。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國一名維吉尼亞大學的三年級在校生溫畢爾（Otto Warmbier）曾於2016年1月隨團造訪北韓（朝鮮），因被指控在平壤羊角島飯店竊取印有北韓最高領導人金正恩名字的宣傳海報，慘遭平壤當局關押17個月，回國6天後死亡。如今迎來「國際人權日」，美國拜登政府仍不忘當年仇恨，針對北韓的司法機關實施經濟制裁。

根據《韓聯社》，美國財政部所下轄的機構「外國資產控制辦公室」（OFAC）於當地時間10日、也就是國際人權日，宣布將北韓中央檢察所、國防相李永吉（리영길）等反人權行為人士列入經濟制裁的黑名單內，現任北韓國防相的李永吉曾擔任北韓的社會安全相一職，相當於南韓的警察廳長。

美國財政部外國資產控制辦公室表示，「北韓的民眾長期以來被迫強制勞動、接受（當局）持續監視，其人權自由遭受嚴重打擊與限制，而北韓的中央檢察所與司法體制恣意執行不公正的法律，甚至將（民眾）送進惡名昭彰的強制收容所。」

美國財政部外國資產控制辦公室特別點名2016年遭平壤當局強制關押、虐待的男大生溫畢爾，指出外國籍人士也是北韓不公正司法體制的受害者，「若溫畢爾還活著，今年應該已經27歲。北韓對待溫畢爾的方式，是應該遭受譴責！針對與人權相關的悲慘事件，北韓政府未來也應負全責。」

▲▼北韓,平壤（圖／達志影像／美聯社）

▲美國指控，北韓民眾的人權自由長期以來遭受平壤當局嚴重打壓限制。（圖／達志影像／美聯社）

同時，美國財政部外國資產控制辦公室指控平壤當局不斷向中國、俄羅斯等海外各國派遣來自北韓當地的勞工，以非法的手段賺取外匯，因此將斡旋北韓勞工前往海外工作的業者列入經濟制裁名單，其中由北韓直接經營的朝鮮4.26兒童電影攝影室（SEK Studio）涉嫌將來自北韓的動畫製作師以非法手段安排至中國就業，因此也被美國列入經濟制裁名單。

涉案的中國業者也同樣被美國列入經濟制裁名單。

而位於俄羅斯莫斯科的大學機構「European Institute Justo」也被美國列入經濟制裁名單，他們被指控核發學生簽證給數百名的來自北韓的建築工人。

在這波制裁名單中，也包括中國、緬甸軍政府、孟加拉等。

據悉，溫畢爾2016年1月被指控涉嫌在平壤羊角島飯店偷竊一張含有政治標語的海報，因為這在北韓屬於嚴重犯罪，在其餘機場出境時慘遭當局逮捕，被判處勞改15年，入獄2個月後換上神經障礙，2017年6月獲釋時已陷入昏迷，同月返回美國接受治療6天後離世。

►男大生勞改17月腦損亡！　美法院下令公開「北韓近7億凍結資產」資訊

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