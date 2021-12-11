人間蒸發45年！男大生深夜下班失蹤　車沉入小溪驚見「人類骨骸」

▲廢棄車輛內找到人類遺骸，還有克林斯凱爾的身分證件及信用卡。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名男大生45年前離奇失蹤，當年才22歲的他從酒吧下班之後，原本預計返回大學校園，然而卻從此不見人影，儘管當局啟動跨周搜索仍未果。不過此案本周有了最新發展，警方在小溪找到一輛廢棄車子，且車內還有人類遺骸。

事發於1976年1月6日，大三男學生克林斯凱爾（Kyle Clinkscales）在酒吧擔任調酒師，但卻在深夜11時下班後人間蒸發，未依照原計畫返回阿拉巴馬大學校區。據悉他當時身上只有約50美元現金（約新台幣1400元），且失蹤這天沒有使用信用卡或支票。

▲克林斯凱爾的父親已於2007年過世，他的母親則在今年去世。（圖／翻攝自推特）

這起案件引發全國關注，阿拉巴馬州及喬治亞州調查人員啟動跨州搜索行動，克林斯凱爾父母當年也懸賞2.5萬美元（約新台幣70萬元），只想把寶貝兒子找回來。然而時隔數十年追蹤數百條線索，相關人員從未得到任何實質進展，也沒有找到他當年駕駛的白色車輛。

不過此案在7日這天出現新進展。警方接獲線報，一名男子宣稱，在距離阿拉巴馬大學約32公里處的小溪中有輛車，部分被水淹沒。經調查，這輛車就是45年前失蹤的大三男學生克林斯凱爾所開的白色車輛，車內有人類遺骸，也找到克林斯凱爾的身分證及信用卡。

現已知克林斯凱爾父親2007年過世，他的母親則在今年去世，而克林斯凱爾是2人的獨生子。據悉他的母親一直希望有天他能回家，但他的父母雙雙離世之前，都沒能看到孩子回家。目前全案仍處於調查階段，要來釐清當年克林斯凱爾是否是遭人謀殺棄屍車內，或有其他狀況發生。

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