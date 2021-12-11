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無性婚姻凍未條　狼師拿女學生洩慾！性侵12少女「9人生下他的種」

▲教室（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原告是一名補習班老師，想到竟然對自己的女學生下手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

印尼一名補習班老師因為長年被妻子拒絕夫妻生活，竟以無法忍受無性婚姻為由，在短短2年內性侵了12名未成年女學生，其中9人甚至被搞大肚子，就這樣生下了孩子。據悉，被告就連在女學生生理期時也照樣性侵無誤，行跡十分可惡，全案目前仍在接受審判，最高可處20年徒刑。

根據《中國報》引述印尼媒體BeritaSubang報導，原告在印尼西爪哇省開設了一間私人補習班並在此擔任老師，然而他日前則因為涉嫌性侵未成年少女而遭到控告。根據起訴書內容指出，一共有12名女性受害，全部都是被告的學生。

這12名女學生全都未成年，她們分別在2018年至2019年間，在被告家中的房間或是補習班內遭到老師「硬來」。據悉，被告會以自己的妻子不願意發生性行為為由，逼迫女學生跟他發生關係，甚至還稱自己會將女學生娶回家。如果哄騙不成，被告仍會直接硬上，性侵少女，行徑十分惡劣。

即使被害人崩潰失聲痛哭或是掙扎，這名男老師依然故我硬來。根據起訴書指出，甚至有被害女性在生理期時也遭到狼師粗暴蹂躪。在這12名被害女學生中，有9人甚至因為遭到性侵而懷孕，最後更是被逼生下孩子。

起訴書寫道，被告的惡劣行徑已經導致受害者出現心理障礙，並且內心產生仇恨、憤怒以及恐懼的情緒。目前全案仍在審判中，一旦罪名成立，這名狼師最高恐將面對20年的刑期。

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