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南韓暫不跟進美國杯葛！表態「不考慮」抵制北京冬奧：選手會寂寞

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲南韓青瓦台。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

美國政府於7日宣布，將動用外交手段杯葛北京冬奧、不派官員出席開閉幕式，隨著英國、加拿大、澳洲、紐西蘭相繼表態跟進，而日本也表示正在考慮中，作為美國在東北亞重要盟友之一的南韓態度也備受關注。考量到與中國在經濟層面的合作上關係頗深，加上北韓（朝鮮）等議題，南韓青瓦台表示，暫時不考慮跟進。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓青瓦台高層關係人士於8日被記者質問是否跟進美國外交杯葛北京冬奧時表示，南韓政府目前並未考慮杯葛北京冬奧，「美國早在正式發佈外交杯葛北京冬奧前，就已向南韓提前通報；不過以美國的立場而言，是否決定跟進杯葛北京冬奧，交由各國判斷。」

▼北京冬奧。（圖／路透社）

▲▼北京冬奧。（圖／路透社）

南韓青瓦台高層人士補充，目前南韓雖未檢討是否該跟進杯葛北京冬奧，不過卻也還未檢討是否該派遣外交使節或官員前往出席北京冬奧開閉幕儀式，表示一旦決定派員出席，一定會立刻告訴媒體。

青瓦台其他核心高層人士也於7日在春秋館向記者表示，「我國（南韓）政府持續秉持著基本立場，那就是期盼能延續東北亞的奧運精神，從2018年的平昌冬奧、2021年東京奧運、2022年北京冬奧，對東北亞與世界和平繁榮、南北韓關係能有一番貢獻。」

南韓外交部第1次長崔鍾建（최종건）則在電台TBS的時事廣播節目《金於俊的新聞工廠》上表示，「（若南韓政府針對北京冬奧進行外交杯葛），那麼選手們一定會感到非常落寞」；面對外界質疑南韓是否會遭美國壓迫時則回道，「我們沒有任何顧慮。身為上一屆平昌冬奧的主辦國，為了延續奧運在東北亞順利舉辦，我們想扮演前一屆冬奧主辦國的重要角色。」

▲▼南韓總統文在寅在民主峰會發言委婉，直接迴避談及與中國相關的議題。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統文在寅在民主峰會發言委婉，直接迴避談及與中國相關的議題。（圖／達志影像／newscom）

報導分析，南韓文在寅政府之所以在是否杯葛北京冬奧上始終舉棋不定，原因在於他既不想破壞與美國之間的同盟關係、同時也須在經濟層面上考慮到重要合作夥伴中國的立場，且文在寅政府北京冬奧能成為推動南北韓、美國、中國簽署韓戰「終戰宣言」的平台，自然無法在相關議題上做出過多表態。

就連南韓總統文在寅受邀參加美國所主辦的首屆「民主峰會」，當美國總統拜登痛批中國、俄羅斯破壞國際民主體制時，他都委婉地表示，現今民主制度被破壞的主要原因在於「假新聞」，表示新冠肺炎、拒絕接種疫苗是造成民主倒退的原兇。

據悉，文在寅將於明（12）日啟程前往澳洲進行國是訪問，隨著澳洲政府近來對於反中的態度愈趨明朗，針對外界質疑此行是否帶有牽制美中矛盾與衝突的意圖，崔鍾建表示，「並非如此」。

►美韓不同調！青瓦台「積極支持」中國辦北京冬奧 為拼習近平訪韓

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