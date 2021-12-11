視訊忘關鏡頭！議員「雕型畢露」狂晃畫面全看光　眾人露邪惡笑容

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯一名議員最近在視訊會議中忘了關掉鏡頭，就直接脫光衣服洗澡，意外讓「雕型畢露」，在場的其他與會者只好尷尬地假裝沒看見，若無其事地繼續開會，甚至還有其中幾位忍不住露出了邪惡的微笑。

據《每日郵報》報導，俄羅斯48歲的反對黨議員佩特林（Maxim Petlin）日前參加了一場線上進行的紀律委員會會議。一開始，穿著紅色Polo衫和卡其色長褲的佩特林，一如往常地坐在書房開會。不久後，他起身將筆電搬到浴室，並開始脫掉褲子和上衣，準備洗澡。

進入浴室後，佩特林原本已將鏡頭轉向別處，好讓同事們不會看到他的裸體，不過他貌似突然想起遺漏了什麼，便急匆匆地衝出浴室，沒想到就被攝像頭拍到了他「肉色乍泄」的一幕，讓在場的所有與會者都同時目睹了他的大雕。

▲俄羅斯議員佩特林在視訊會議中意外露鳥。（組圖／翻攝自YABLOKO Party推特、Readovka Telegram）

佩特林意外露鳥的畫面瞬間吸引了所有在場者的注意，不少議員一時把持不住，露出了邪惡的微笑，也有人面帶疑惑，好奇地盯著畫面不動，而反應最快的會議主持拉扎列維奇（Boris Lazarevich）則尷尬地假裝沒看見，若無其事地繼續推進議程。

一位不具名的人士將這段影片洩露給了當地媒體，並在網路引起瘋傳。然而，佩特林本人似乎並不知道他「大鵬展翅」的畫面已被全網看光了。當媒體向他詢問此事時，他驚訝地表示，「我的裸體出鏡了嗎？這是什麼鬼話！我在當天確實有個視訊會議，但我好像不記得我有裸體出現啊！」

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