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雪梨警值勤「約17歲學生妹玩3P」　曝豔遇小本本：覺得自己噁心

實習記者黃品臻／綜合報導

澳洲雪梨的2名警察，日前因在執勤期間與一名17歲女學生發生關係，遭到停職並起訴，兩人近日出庭都承認自己在執行公務時行為不端，且對自己的行為感到「噁心」。

綜合外媒報導，這兩名警察分別是31歲的德洛薩（Angelo Dellosa）和30歲的德利尼科利斯（James Delinicolis），他們在去年3月於郊區卡巴瑪塔（Cabramatta）的一間飯店與在執勤時約到的17歲女學生發生合意性行為。

根據調查，兩人在2019年5月至2020年5月間，經常在執勤期間搭訕中意的女性，並給她們電話號碼與假名，試圖與這些女性建立性關係，過去一年內接觸了約9名女子，兩人對「執行公務時行為不端」的指控都表示認罪。

報導提到，德利尼科利斯去年3月在火車站執勤時，與17歲女學生互相看對眼，於是上前搭訕並將寫著假名與電話號碼的紙條交給她，之後與女學生在飯店發生性行為，還讓「好友」德洛薩一同參與。

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲德利尼科利斯在執勤時約到一名17歲女學生，事後還連同「好友」德洛薩一起，三人在飯店發生合意性行為（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

德利尼科利斯向法官承認，隨身攜帶小筆記本，就是為了看到有中意的女性時，方便約砲而準備的，且一週會給出幾張紙條，取決於和誰一起值勤、任務性質。

德洛薩表示，他在羈押候審時度過了悲慘的3周，在監獄裡他被其他囚犯稱為「兒童強姦犯」，兩人都被其他囚犯威脅要結束他們的生命。德利尼科利斯則指出，在拘留期間很害怕，而他的妻子也提出了離婚申請。

兩人出庭時都向法官認錯，德洛薩表示，「我傷害了很多人，玷污了雪梨警察部隊，我應該成為一個榜樣，我非常懊悔，向所有受到我行為影響的人道歉，我覺得很噁心」，同時他還稱讚原諒他的妻子是個了不起的女人。德利尼科利斯則說已吸取教訓，並會對自己的行為承擔全部責任，「我應該更尊中女性，不應該把她們只當作一個發洩的對象。」

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲德利尼科利斯與德洛薩都已對「執行公務時行為不端」的指控認罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

事後，負責此案的皇家檢察官卡爾（Karl Prince）強調，此案重點並非兩名警察的行為是否不符道德，或者與女學生發生性關係時對他們的妻子不忠，重點在於他們「濫用作為警察的權力」。

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