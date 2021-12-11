南韓新冠疫情「恐怖惡化」！連4天爆增7千患者　超過1500人等病床

▲南韓新冠肺炎新增患者數暴增。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月起開始實施「與病毒共存」（With Corona），計畫分階段恢復日常生活、試圖重振內需經濟後，面臨疫情全面反撲，除了冬季是流行疾病傳播的高峰期，加上Omicron病毒入侵，造成單日新增確診數連續4天維持在7千人上下的規模，是疫情以來最重的高峰，醫療系統瀕臨崩潰邊緣、重症病床數不足，目前超過1500名患者正在等候病床。

根據《韓聯社》，南韓今（11）日上午9時30分通報6977起新增病例，其中境內感染為6952例、境外移入為25例；重症患者維持856人，視疫情以來第2高的紀錄，和實施「與病毒共存」之前相比足足高出2、3倍；另外還新增80例死亡，是疫情以來最高紀錄。目前南韓共累計51萬583例確診、4210例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株的感染人數再度新增12例，目前共累計75例。

▲南韓超過1500名新冠患者正在等待病床。（圖／達志影像／newscom）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5338例，占全國新增感染人數比率為76.8%（首爾為2824例、京畿道為2053例、仁川為461例）；釜山新增319例；慶尚南道新增193例；江原道新增170例；忠清南道新增162例；大邱新增141例；慶尚北道新增137例；大田新增118例；全羅北道新增106例；忠清北道新增81例；全羅南道新增75例；濟州島新增46例；蔚山新增34例等。

南韓保健福祉部中央事故收拾本部的統計數據指出，截至11日0時為止，已有1508名患者正在等待病床，與前一天相比足足增加250人，等待1天以上的患者有693人、等待2天以上患者為349人、3天以上為174人、4天以上則為292人，其中70歲以上高齡患者高達583人、具有糖尿病與高血壓等慢性疾病患者則高達925人。

截至10日下午5時，南韓境內重症病床使用率為79.0%（1270床中使用1003床），其中首都圈重症病床使用率高達83.9%（821床中使用689床）；而在非首都圈的地區，慶尚北道已完全沒有重症病床，世宗市、江原道則各僅剩1床，大田市、忠清北道則僅各剩2床。

▲南韓超過7成新增確診者集中在首都圈，圖為京畿道城南市。（圖／達志影像）

面臨確診者持續爆增，南韓政府目前採取輕症「居家治療」政策，截至11日0時為止，高達2萬1969名患者居家治療。

南韓防疫當局發現，完整接種2劑疫苗後發生「突破性感染」的患者占新增確診者的比率逐漸增加，且在已接種2劑疫苗的高齡患者中，演變為重症、甚至死亡的比率也在遞增，因此決定大幅縮短接種第3劑疫苗與第2劑疫苗的時間間隔，接種嬌生疫苗或免疫力不足的民眾可於接種2個月後追加施打疫苗，60歲以上高齡者、18至59歲染疫高風險者、18至59歲一般民眾則於施打第2劑疫苗後的3至6個月內施打第3劑。

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