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英研究：2劑疫苗對Omicron幾乎沒效　第3劑打輝瑞保護力70%

▲▼疫苗,輝瑞。（圖／路透）

▲英國研究指出，打兩劑疫苗對於Omicron幾乎沒效。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron來勢洶洶，目前疫苗保護力備受關注。最新英國研究指出，接種2劑疫苗已經不足以預防Omicron，無論是打AZ或是BNT。

根據BBC報導指出，英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）科學家分析581例Omicron確診、上千例Delta確診，結果發現完整接種2劑AZ（AstraZeneca）或輝瑞（Pfizer/BNT）疫苗的防護例效力明顯下降。

▲ 實驗室研究顯示，輝瑞/BNT第三劑可有效對抗Omicron。（圖／路透社）

以注射輝瑞疫苗為例，接種第二劑超過25週後，對Delta的保護力還有60%，對Omicron保護力剩不到40%。打兩劑AZ的保護力就更低，25周後對於Delta保護力剩40%、Omicron則剩不到10%。不過前2劑打輝瑞、第3劑再打輝瑞，對Omicron的保護力可升至75%。若2劑是AZ、第3劑打輝瑞，效力升至70%。

UKHSA免疫部門負責人拉姆齊（Mary Ramsay）透露，目前英國Omicron確診狀況有增無減，預估可能在12月底會突破百萬人確診。不過她認為完整接種疫苗可以防止重症，仍呼籲民眾要積極接種。

 

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