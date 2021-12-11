美股收紅　標普500指數創新高

▲標準普爾500指數創新高紀錄。（圖／路透社）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
投資人無懼美國消費物價高漲，美股今天收紅，標準普爾500指數創新高紀錄，週線收高。
道瓊工業指數終場上漲216.30點，或0.61%，收在35970.99點。
標準普爾500指數上漲44.57點，或0.95%，收在4712.02點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲113.23點，或0.73%，收在15630.60點。
費城半導體指數上漲35.152點，或0.91%，收在3914.670點。
▲標準普爾500指數創新高紀錄。（圖／路透社）
文／中央社紐約10日綜合外電報導
投資人無懼美國消費物價高漲，美股今天收紅，標準普爾500指數創新高紀錄，週線收高。
道瓊工業指數終場上漲216.30點，或0.61%，收在35970.99點。
標準普爾500指數上漲44.57點，或0.95%，收在4712.02點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲113.23點，或0.73%，收在15630.60點。
費城半導體指數上漲35.152點，或0.91%，收在3914.670點。
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