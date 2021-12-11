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力挺台灣　美眾院外委會主席計劃1月率團訪台

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

在兩岸情勢升高、尼加拉瓜宣布與台灣斷交之際，美國眾議院外委會主席米克斯昨晚受訪表示，他計劃1月率團訪問台灣，希望能與總統蔡英文會晤，並強調就算中國施壓也不會取消。

美國「國會山莊報」（The Hill）今天報導指出，米克斯（Gregory Meeks）9日晚間接受專訪表示，他希望能訪問台灣，可能1月就會成行；台灣應會是亞洲行其中一站，可能會有超過50位眾院外委會成員受邀。

報導引述米克斯說，拜登政府與其他政界人士已清楚表明美國在台灣議題上的立場，那就是「我們與台灣站在一起」。他警告，美國努力確保台灣擁有自我防衛能力，若中國試圖進犯台灣，「我們認為這會是個天大錯誤」。

他強調，美國相信台灣長期依據現有「協議」存在的方式，應維持下去。

米克斯是民主黨員，擁有23年眾議員資歷。他去年12月當選眾議院外委會主席，今年1月上任，是委員會首位非裔主席。美國國會兩院的外委會主席都相當具影響力，足以形塑美國外交政策走向。

米克斯5月提出重大抗中「老鷹法案」（EAGLE Act），盼強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力，以因應中國挑戰。法案7月中獲眾院外委會通過，目前版本包含支持駐美國「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」的條文。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍微趨緩，加上華府對台灣議題關注程度因為中國加大對台恫嚇而大幅提升，光在11月，就有兩組美國國會議員團造訪台灣。

其中包括7月提出「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act），呼籲美國國民兵與台灣合作的共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、訪台期間因為以「台灣共和國」（Republic of Taiwan）稱呼台灣，受到網友高度關注的共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）等。

兩組議員訪台期間都與蔡總統會晤，米克斯也有此計畫。他告訴國會山莊報，只要是以國會官方訪問團身分出訪，他們都會嘗試與當地元首見面。

梅絲訪台期間曾推文爆料，訪台行程曝光後，中國駐美使館不客氣地要求議員取消行程，但他們沒有照做。

米克斯說，他也不會害怕中國施壓。「我起身為我所相信的事情發聲，沒有人能威脅要我停止。」

 

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