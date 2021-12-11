殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

▲美國今年處決11死囚，創數十年來最低。（示意圖／取自Pixabay）



中央社

美國有一名被定罪的殺人犯在奧克拉荷馬州以注射方式處決，這是美國今年第11個被處決的死囚，創數十年來最低。

法新社報導，史托佛（Bigler Stouffer）關押在死囚牢房逾35年，因他在1985年殺害女教師芮維斯（Linda Reaves），並意圖殺害她的男友伊文思（Doug Ivens）未遂。

現年79歲的史托佛在位於麥卡萊斯特（McAlester）的奧克拉荷馬州立監獄（Oklahoma State Penitentiary）被處死，此前最高法院及州長史提特（Kevin Stitt）否決最後一刻的停止處決請求。史托佛是奧克拉荷馬州今年第2個被處決的死刑犯。

美國最高法院於1972年推翻死刑，不過4年後又恢復此極刑。近幾年來美國處死的人數遞減，總計23州廢除死刑，加州、俄勒岡州與賓州則暫緩執行。

美國今年只有3名聯邦死囚被處死，另有5個州共計處死8囚，分別是德州3人，奧克拉荷馬州2人，阿拉巴馬州、密西西比州與密蘇里州各1人。據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）指出，至今年年底前沒有其他預定處決。

去年美國疫情嚴峻，許多州暫緩處決死囚，但全美仍處決17名死刑犯。當時的總統川普（Donald Trump）恢復中斷17年的聯邦處決，有10名聯邦死囚遭處決。至於拜登（Joe Biden）今年元月就任後，聯邦處決又喊卡。