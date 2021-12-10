精準預言新冠疫情！法「傳奇先知」示警：2022年全球8大災難來了

▲傳奇預言家諾查丹瑪斯曾在著作中，預言2022年將發生的8大災難。（翻攝維基百科）



圖文／鏡週刊

知名的法國先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）曾在西元1555年的著作《百詩集》（Les Prophéties）中，精準預言了百年間的國際軼事，舉凡法王亨利二世之死、希特勒崛起掌權德國……等等，令世人嘖嘖稱奇，近期因新冠肺炎疫情嚴峻，在世行醫多年的諾查丹瑪斯，歷經了歐洲黑死病大流行後，作品中曾提到「Delta」與「Omicron」等病毒名稱，並在書中預言了2022年的8大災難。

據外媒報導，諾查丹瑪斯預言2022年時，大量的流星和小行星雨會頻繁出現，引起天文學家的熱議，少數民房會被墜落地球的流星砸毀，但都只是零星個案；全球也將發生經濟大蕭條，通貨膨脹指數創新高，美金的幣值一蹶不振；法國則會遭逢洪水、火災和乾旱等天災，造成經濟損失和民生蕭條。

他也預測科幻小說的情節成真，人工智慧（AI）技術會日漸成熟，逐漸取代人類的工作；大國間則因關係緊張，武裝戰爭一觸即發，導致人口大幅流動，間接造成大飢荒，他還補充許多難民將因此而死，漂流沖到各國海灘的屍體數量，將是過往的7倍之多。

他也斷言一位國際領袖將逝世，遭到親信暗殺篡位，改變整個國家的制度和文化，並在國際間引起軒然大波，許多網友對此議論紛紛，猜測應是指北韓領導人金正恩；而因全球氣候反常，農作物、漁獲的收成銳減，經濟遭重創的國家，會發動武力戰爭掠奪他國資源，以保障其公民的生計。

▲諾查丹瑪斯生前的著作，現今保存於美國德州醫學中心。（翻攝維基百科）



諾查丹瑪斯生於西元1503年，是法國當時知名的醫生、占星術師及預言家，早在他16世紀的著作中，便出現「Delta」與「Omicron」等病毒名稱，並被他以「兩顆星星將在雙魚座相遇」等艱澀的語句紀錄，但占卜學曾被視為巫術，許多專家推測他以隱諱的方式規避，避免遭到宗教迫害。

因成功預言了法國大革命、希特勒崛起和911事件等軼事，甚至推斷人類會發明飛機、原子彈等技術，諾查丹瑪斯身故後仍被熱烈推崇，許多支持者將他的著作整理成冊，並挖掘字裡行間的寓意，試圖求證他的預言是否實現，但也有人批評他的作品語意不清，鮮少具體闡述一件事實，參考價值並不高。諾查丹瑪斯已在西元1566年病逝，享年62歲。

▼諾查丹瑪斯已在15世紀逝世。（翻攝維基百科）





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