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鄧佳華「華根初上」片酬曝！網憂孟若羽人生崩壞　導演一句神回擊

▲鄧佳華化身見習男優記者會，與女優合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄧佳華將進軍AV界，片酬也跟著曝光。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

爭議網紅鄧佳華即將進軍AV界，目前已確認導演由圤智雨擔任，至於合作女優則選定孟若羽。據了解，鄧佳華此次拍攝並沒有片酬，僅有紅包600元，至於孟若羽則因為是「幫鄧佳華圓夢」，所以加價60%。對此，許多網友質疑，孟若羽為何可拿多6成的片酬，甚至擔心她與鄧佳華拍片後「這輩子就毀了」。對此，導演圤智雨也在臉書回應了。

鄧佳華10日下午在台北市南港區接受其他資深男優的特訓，練習3個性愛技巧，不料他在過程中竟對著情趣娃娃說，「妳有吃飽嗎？」、「想生小華華嗎？」讓現場眾人笑翻，雖然目前看來搞笑成分居多，不過導演仍有信心地表示「有興趣的觀眾比想像中多」。酬勞部分，鄧佳華目前僅會收到開工紅包600元，而孟若羽則是會加價6成。

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▲▼鄧佳華要當男優了。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄧佳華伸舌頭練習挑逗。（圖／記者陳雕文攝）

圤智雨10日晚間在臉書發文解釋，「為什麼男優片酬是0，女優孟若羽加六成」。他指出，鄧佳華是受片商TWAV邀請並且參加圓夢計劃，「所以圓夢這件事是夢想成真，並不是把鄧當成專業男優一樣受薪聘僱。」

至於孟若羽片酬翻了六成，是因為跟鄧佳華做這件事，「其實鄧不是帥哥，更是公認的不好看，更多人留言噁這件事，我想也不太需要證明我說的是否真假，就大家都認同吧，所以漲價是對女優的尊重，因爲孟若羽這幾日也是承受很大的壓力，所以值得漲價。」

▲鄧佳華化身見習男優記者會，女優孟若羽單拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣知名AV女優孟若羽。（圖／記者林敬旻攝）

另外，針對有網友質疑「孟若羽與鄧佳華拍片後這輩子就毀了」，圤智雨則反問「那各位男士，如果她跟鄧先生拍完後，有機會跟你們做，你們還會覺得髒嗎？會拒絕嗎？少來了，身體才是最誠實的。」

圤智雨強調，片商沒有強迫孟若羽拍攝，是鄧佳華經過20幾個打槍後，問到她，她過腦後答應的，「那孟若羽沒被逼，腦子沒進水，那有何好反對的，這是她的選擇。也許她就是沒跟醜男做過想試呀，這是她選的，那她選了，想過了，考慮過了，那要反對什麼？」 他提到，噁男的片型在日本也不是沒有，日本一部中還會一次出現超多噁男，「難道你會去留言叫波多野結衣不要拍嗎？」

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