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已婚消防小隊長偷吃女隊員！躲休息室激戰多次　被長官發現還繼續來

▲▼消防員。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小隊長偷吃女消防員，甚至還在消防局內激戰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本一名男性消防小隊長不但偷吃同隊的單身女消防隊員，還趁著休息時間與下班時間在消防局的休息室內跟小三激戰。事後被長官發現，仍然不改，因此遭到停職懲戒，女隊員更為此引咎辭職。據了解，該名男性小隊長其實已經結婚。

根據《共同社》報導，名古屋市消防局10日公布，一名任職於中消防署的28歲男性消防小隊長因為多次與另一名25歲的女隊員在消防局內的休息室內發生性關係，因此遭到停職懲戒。其中男性小隊長被罰停職4個月，女隊員則是被罰停職3個月。

根據名古屋市消防局透露，兩人自2020年10月起至2021年3月為止，多次在夜間的休息時間或是勤務結束時，在局內的休息室內發生性行為。儘管曾經被長官發現並要求改善，但兩人堅決否認，事後更是繼續多次在休息室內發生性行為。

據悉，28歲的小隊長已婚，而25歲女隊員則是未婚。兩人持續不正常關係長達7個月，期間男方堅持要女方保守秘密。女隊員遭到停職處分後，10日引咎自請離職。

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