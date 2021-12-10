媽媽支持鄧佳華當AV男優！特訓學成愛愛3招　頂撞狂問：吃飽沒

記者陳雕文／綜合報導

網紅鄧佳華離開連千毅的旗下後，決定改變形象進軍AV界，10日下午在台北市南港區接受其他資深男優的特訓，以情趣娃娃當作模擬的對象，目前學會3招性愛姿勢。鄧佳華練習「頂撞」的動作時，導演CUE說，來嘗試把娃娃當作女優，對它說點甚麼，結果鄧佳華一邊扭腰一邊說，「有吃飽嗎？」全場笑翻。

▲鄧佳華伸舌頭練習挑逗。（圖／記者陳雕文攝）

負責鄧佳華作品拍攝的人，則是曾經不看好他的導演圤智雨（戲引子）。面對外界好奇女優身份等相關細節，圤智雨8日發文指出，將與鄧佳華合作的是女優孟若羽，鄧佳華的AV藝名也從「變態太郎」改成「真田弦一華」，讓他走「戀愛感美男子路線」。

資深男優Jacky帶鄧佳華練習3個性愛技巧，分別是傳教士、蓮花座、後入等，每個動作仔細講解後，讓鄧佳華對情趣娃娃練習1分鐘，只見鄧佳華開始冒汗，直接把娃娃頂飛的模樣逗樂全場，原來他是母胎單身，也是一枚處男，所以不只技巧拙劣，連色情的言語也不太會說。

▲鄧佳華對情趣娃娃練習愛愛技巧，過程笑料不斷，導演認為，就算最後拍完變成了搞笑片也無妨。（圖／記者陳雕文攝）

一般而言，男優在愛愛的過程會對女優說，「舒服嗎？」、「喜歡嗎？」、「夠深嗎？」等語，結果鄧佳華一開口竟然是，「妳有吃飽嗎？」讓現場眾人笑翻，後來在Jackey耐心引導，總算順利完成每個動作以及要說的情色話。

鄧佳華學會情色話後，在面對媒體聯訪時，圤智雨cue說，「嘗試把鏡頭當作女優，對它說話」，結果鄧佳華說，「想生小華華嗎？」大家再次笑噴，圤智雨笑說，不要一直要讓人家懷孕，拍片會戴套啦！

▲之後合作的AV女優是擁有F罩杯，人稱「暗黑楊丞琳」的孟若羽，以下同。（圖／記者陳雕文攝）

鄧佳華表示，對於要當AV男優的這件事情，家人都很贊成，尤其媽媽是很支持的，讓他興奮不已。之後合作的AV女優擁有F罩杯，是人稱「暗黑楊丞琳」的孟若羽，其身高158公分，有著傲人上圍且長相偏蘿莉系。

圤智雨私下透露，曾找了20多個女優都被打槍，都不願意跟鄧佳華合作，最後只有孟若羽點頭。圤智雨還說，如果最後變成了搞笑片也無妨，因為很多的網友也是用看搞笑片的心態來面對鄧佳華當男優的這件事，如果因為鄧佳華的氣質，整部AV最後變成了搞笑片，但能促進點閱跟銷售的話，也不是一件壞事。