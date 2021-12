加拿大議員逼政府表態：要不要和台灣站一起？　全場激動起身鼓掌

▲加拿大友台眾議員古柏(Michael Cooper)。(圖/翻攝自推特/@Cooper4SAE)



文/中央社

一再以實際行動挺台的加拿大友台眾議員古柏(Michael Cooper)今天在國會質詢時再度為台灣發聲,呼籲加拿大政府加入盟邦行列,要求中國停止侵略行為,並支持台灣。

美國國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)昨天在聯邦參議院外交委員會召開的聽證會上引述美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)發言表示,若中國武力犯台,「會是個重大錯誤,將有非常嚴重的後果」。

被台灣人暱稱為「拼字哥」的古柏今天質詢時說:「美國國務卿已告誡中國,任何入侵台灣的舉動都將招致嚴重後果,然而這個(加拿大)政府卻始終默不作聲。」

Communist China has intensified its campaign to intimidate democratic Taiwan w/provocative military pressure. Our allies, including the US, Australia & Japan have called on the Chinese Communists to stop their aggression. It’s time for Canada to add its voice & stand with #Taiwan pic.twitter.com/XUk6nwU9T9