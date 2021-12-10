加拿大議員逼政府表態：要不要和台灣站一起？　全場激動起身鼓掌

▲加拿大友台眾議員古柏（Michael Cooper）。（圖／翻攝自推特／@Cooper4SAE）



文／中央社

一再以實際行動挺台的加拿大友台眾議員古柏（Michael Cooper）今天在國會質詢時再度為台灣發聲，呼籲加拿大政府加入盟邦行列，要求中國停止侵略行為，並支持台灣。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）昨天在聯邦參議院外交委員會召開的聽證會上引述美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）發言表示，若中國武力犯台，「會是個重大錯誤，將有非常嚴重的後果」。

被台灣人暱稱為「拼字哥」的古柏今天質詢時說：「美國國務卿已告誡中國，任何入侵台灣的舉動都將招致嚴重後果，然而這個（加拿大）政府卻始終默不作聲。」

Communist China has intensified its campaign to intimidate democratic Taiwan w/provocative military pressure. Our allies, including the US, Australia & Japan have called on the Chinese Communists to stop their aggression. It’s time for Canada to add its voice & stand with #Taiwan pic.twitter.com/XUk6nwU9T9 — Michael Cooper, MP (@Cooper4SAE) December 10, 2021

他繼續說道：「所以，這個政府到底會不會加入盟國行列，呼籲中國停止侵略行動，並與台灣站在一起？」語畢，議場響起掌聲，議員紛紛起立致意。

對此，代表加國外長回應的農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）表示：「我們非常關切台灣近期的緊張關係，外交部長已與他國外長商談，各方應避免採取任何可能危害區域和平的行動，加拿大也有必要確保區域安全。」

古柏今天也透過社群媒體推特（Twitter）個人帳號發文表示：「很榮幸會見台灣駐加拿大代表陳文儀，共商加拿大和我們民主盟友台灣的許多共同利益。」

It was an honour to meet with Taiwan's Representative to Canada, Winston Wen-yi Chen, to discuss Canada's many shared interests with our democratic ally, #Taiwan. pic.twitter.com/hperYlag5h — Michael Cooper, MP (@Cooper4SAE) December 8, 2021

古柏今年2月曾在加拿大保守黨網路新聞雜誌The Post Millennial發表專文，呼籲總理杜魯道（Justin Trudeau）政府「在外交和貿易上擁抱台灣」，敦促加國政府支持洽簽台加投資保障協定（FIPA），挺台加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也應與台灣強化外交關係，派遣部長級官員訪台。

古柏去年1月29日於國會質詢時，將「台灣」的英文拼法T．A．I．W．A．N逐字唸出來，要求杜魯道對台灣參與世界衛生組織（WHO）相關會議的立場表態。杜魯道答覆時，明確支持台灣以觀察員身分參與WHO相關會議。

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