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看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

▲▼河馬。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲南非一對表姐妹在看河馬時慘被攻擊。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

南非一對表姐妹在林波波省（Limpopo）觀賞有名的河馬明星潔西卡（Jessica）和李奇（Richie）時，竟意外遭到小河馬的瘋狂襲擊，導致她們「像布娃娃一樣被丟來丟去」，全身受傷、肚破腸流，被迫接受多次手術。

綜合《每日郵報》與南非《獨立線上》報導，39歲的弗萊尼（Natasha Vrany）和62歲的紐曼（Belinda Newman）上個月與相識20多年的朱博特（Tony Joubert）約好，一同到他家半野生的農場去觀賞河馬明星。

當時，他們正坐在朱博特家門口的草坪上聊天。由於朱博特一再宣稱河馬們都很溫順，因此他未帶武器和步槍。突然，9歲大的李奇從河裡冒了出來，猛地衝向背對河邊的弗萊尼，用力將她推倒後開始瘋狂地啃咬她的雙腿，還將弗萊尼「像布娃娃一樣丟來丟去」。

受驚的弗萊尼將指甲插入李奇的左眼，試圖阻止小河馬的攻擊，不過被激怒的李奇卻像瘋了一樣咬得更厲害。弗萊尼回憶道，「李奇開始拖著我往河邊走，我大聲對朱博特喊救命，但朱博特只是拍了牠一巴掌，用言語喝止牠。」

為了拯救弗萊尼，紐曼勇敢地跳上李奇的背部，要李奇放過弗萊尼。這招十分奏效，李奇瞬間就張嘴放開了弗萊尼，不過李奇的目標也轉移到紐曼身上，將紐曼推倒在地，並開始將將她的肚子撕咬成碎片，連腸子都露了出來。

弗萊尼指出，最後是朱波特的太太雪莉（Shirley Joubert）帶著槍來救了姐妹倆，「我昏迷醒來時還看見紐曼手裡拿著腸子，試圖將它們塞回肚子」。這對表姐妹最後被緊急送往附近的醫院，並在那裡接受了幾次手術。

然而，主人朱博特卻提出了不一樣的說法，他堅稱李奇並未攻擊姐妹倆，造成這起意外的是住在附近的野生河馬，「我一看到野生河馬捉住弗萊尼時，就立刻用石頭狂砸河馬眼睛上方的軟骨，試圖讓河馬放開弗萊尼，是我救了她們；當地有非常多的野生河馬，但我的2隻河馬很乖，牠們絕對沒有捲入這起事件」。

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