馬斯克不想幹了　轉行當「全職網紅」問：意下如何？

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

實習記者徐敬璇／綜合報導

在2021年成為全球首富的馬斯克（Elon Reeve Musk），身兼特斯拉（Tesla）與SpaceX兩家公司的執行長，卻在今天突發文說「想辭職」改行當網紅，貼文掀起網友一波熱烈討論，還有人建議「乾脆當太空Youtuber好了」。

馬斯克今日中午在推特上發文問道，「我在考慮辭職，成為一位全職網紅，你們覺得如何？」留下一行神祕問句，沒有多做解釋。

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

貼文一出便造成網友的轟動，許多人都開玩笑說，馬斯克的推特帳號已經有超過6500萬個粉絲追蹤，就算不辭職，也早就是十分著名的「網紅」了，未來還可以考慮當太空界的Youtuber，連美國著名的Youtuber「MrBeast」也留言表示，「我可以教你怎麼增加Youtube的觀看次數！」

據了解，馬斯克曾在一個月前發表曹植的《七步詩》，還開啟貼文投票的功能詢問網友「是否該售出特斯拉的10%股票」。至於馬斯克是否真的在考慮辭職，目前並不清楚，而他也曾在今年1月時表示，透露自己還會再擔任特斯拉的首席執行長「幾年」。