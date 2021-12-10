　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰小吃攤闆娘「胸爆」超火辣！彎腰撈湯豪乳快掉出　顧客雙眼緊盯

▲▼泰小吃攤闆娘「胸爆」超火辣。（圖／翻攝自Sanook）

▲31歲的唐雅（Nong Tanya）和好友普羅婉（Nong Ploywan）穿著清涼顧攤。（圖／翻攝自Sanook，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一對好姊妹在街頭開了小吃攤，結果才開業兩個星期就引起網友熱議，原來是兩人穿的太過清涼，一雙豪乳呼之欲出完全藏不住。她們也大方接受媒體訪問表示，「要抓住顧客的眼球也要抓住顧客的胃。」

▲▼泰小吃攤闆娘「胸爆」超火辣。（圖／翻攝自Sanook）

根據泰媒《Sanook》報導，31歲的唐雅（Nong Tanya）和好友普羅婉（Nong Ploywan）在中部紅統府（Ang Thong）開了一間小吃攤，一個人負責賣海鮮粥，一個人負責賣冰品甜點。其中最引人注目的，就是兩人超清涼的穿著，經過攤位的民眾都忍不住停下來多看兩眼。

▲▼泰小吃攤闆娘「胸爆」超火辣。（圖／翻攝自Sanook）

唐雅表示，剛開始生意普通，所以就想穿得更火辣一點來吸引顧客，沒想到此招果真奏效，開幕短短兩周，就引起網友熱議，店內常常都擠滿客人。從曝光的照片可以看到，身材姣好的兩人都選擇穿上超貼身、布料超少的上衣，一雙豪乳在彎腰做菜時都呼之欲出。

兩人也大方向媒體表示，她們除了對自己的身材很有自信外，對自己的料理也相當有信心，希望大家也可以多把焦點放在食物的口味上，「要抓住顧客的眼球也要抓住顧客的胃。」

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
中研院女住汐止足跡多　今晚民歌演唱會緊急取消
許瑋甯「公開談婚變」邱澤就在旁邊！　護愛6個月《當男人》作掩
驚見「南非返台確診」！　羅一鈞：驗出Omicron也不意外
邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」！　傻眼：我早就結婚了
PTT傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中回應了
快訊／Delta+再增1例！　30多歲男義大利入境「無症狀確
春節檢疫訂房關閉！　中研院女接觸者90人入住檢疫所
張洪量愛妻肝硬化命危！　「好怕失去她」高雄長庚換肝救回
快訊／2人有症狀送採檢　結果出爐
中研院染疫女「男友陰性」很奇怪？陳時中強調：是目前
丘昌榮接富邦教頭　兄弟火速回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

泰小吃攤闆娘「胸爆」超火辣！彎腰撈湯豪乳快掉出　顧客雙眼緊盯

哈佛研究曝「這時段」打疫苗抗體會更多　醫建議：老人第3劑可參考

傳染力驚人！　新加坡民眾「打完3劑疫苗」仍染Omicron

癡心錯付！尼國狂拿台灣金援仍斷交　9億棒球場、27億貸款打水漂

3女遭囚禁性侵！20歲女跳下4樓逃離　被惡男追上刺傷畫面曝光

立陶宛：拜登向北約中歐成員國承諾　將提供「額外軍事能力」

4女大街「下體直接露出」！順手牽羊被抓包　遭眾男私刑扒光衣物

尼國總統「連任4次」政敵全被關！與美關係惡化　40國拒認大選結果

亂指控4女偷東西！眾男包圍強脫衣服　虐打1小時遊街畫面曝光

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

泰小吃攤闆娘「胸爆」超火辣！彎腰撈湯豪乳快掉出　顧客雙眼緊盯

哈佛研究曝「這時段」打疫苗抗體會更多　醫建議：老人第3劑可參考

傳染力驚人！　新加坡民眾「打完3劑疫苗」仍染Omicron

癡心錯付！尼國狂拿台灣金援仍斷交　9億棒球場、27億貸款打水漂

3女遭囚禁性侵！20歲女跳下4樓逃離　被惡男追上刺傷畫面曝光

立陶宛：拜登向北約中歐成員國承諾　將提供「額外軍事能力」

4女大街「下體直接露出」！順手牽羊被抓包　遭眾男私刑扒光衣物

尼國總統「連任4次」政敵全被關！與美關係惡化　40國拒認大選結果

亂指控4女偷東西！眾男包圍強脫衣服　虐打1小時遊街畫面曝光

福斯小改款Polo正式開賣！不到80萬就有全套Level 2安全科技

徐若瑄親曝《華燈初上2》角色！　楊謹華、林心如衝第一喊：mama～

尼加拉瓜宣布與台灣斷交　鄭文燦：北京政府要台灣消失

限量500份！北市消防局2022月曆跳脫陽剛　走「純真童心」可愛風

快訊／中研院女確診！汐止足跡多到爆　今晚民歌演唱會急取消

高中鋁聯／高苑陳靖澤先發封鎖穀保　連兩年與平鎮爭冠

火炎山修剪樹枝！　清海無上師信徒遭「堆高機重壓頭頸」慘死

昨增4人接種疫苗後死亡　3人打BNT、1人打AZ

世錦賽江宗翰抓舉、總和雙破全國紀錄　B組排名第1

貴賓狗熱情跟大狗打招呼遭「壓頭已讀」　飼主笑：求心裡陰影面積

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

4女大街「下體直接露出」！順手牽羊遭私刑扒光衣物

沼澤工地驚現2條巨蟒！　大條重達250公斤

與尼加拉瓜斷交「不意外」　奧蒂嘉已受夠了

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

未戴口罩進麥當勞　員工勸到掏槍

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

尼國狂拿金援仍斷交　9億棒球場、27億貸款打水漂

尼加拉瓜斷交台灣！　中國常駐聯合國大使回應了

獨／無預警與台斷交 尼加拉瓜台人：看到媒體頭條快訊都愣住了

玩家為破解高難度遊戲付出肉身代價　下場曝

北韓服務業淪「賣淫天堂」　金正恩也管不動！

更多熱門

相關新聞

新加坡民眾打完3劑疫苗仍染Omicron

新加坡民眾打完3劑疫苗仍染Omicron

新加坡衛生部宣布，該國再驗出2起Omicron確診病例，包含一名樟宜機場工作人員與一名境外移入旅客，而且兩人都已經接種完第三劑疫苗，但病毒仍突破感染。

泰男一年甩81公斤親曝２關鍵

泰男一年甩81公斤親曝２關鍵

抗中！美國對柬埔寨實施武器禁運

抗中！美國對柬埔寨實施武器禁運

恐怖瞬間！印尼雅萬高鐵橋墩搬移倒塌

恐怖瞬間！印尼雅萬高鐵橋墩搬移倒塌

20名男大生痛毆同學6hrs致死　全判死刑

20名男大生痛毆同學6hrs致死　全判死刑

關鍵字：

泰國小吃攤巨乳東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面