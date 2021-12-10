數據曝Omicron症狀輕如感冒　專家揭「1隱憂」恐釀住院、死亡飆升

▲ 英國是最早宣布對南非國家祭出入境禁令的國家。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron掀起恐慌，英國數據顯示，這支變異株在已接種疫苗的族群中引發突破性感染，不過症狀較輕，就像感冒一樣，卻也引發專家擔憂，民眾可能因沒有出現新冠肺炎典型症狀，便不接受篩檢，將使追蹤疫情更加困難。若病毒持續擴散，恐怕導致住院及死亡數飆升。

《太陽報》9日報導，英國疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）最新研究顯示，該國每天有8萬3658人出現新冠肺炎症狀，較上周的8萬483人有所上升，推估其中2萬5411例為已接種者，高於上周的2萬4926例。55歲以下族群日增病例數逐漸上升，但數量仍低，代表第三劑疫苗正發揮作用，對Delta病毒提供更好的防護。

Delta病毒目前仍是英國主要毒株，Omicron病毒引發的症狀相對較輕，但專家警告，這將使追蹤疫情更加困難。若沒有出現咳嗽、發燒、喪失嗅覺或味覺等3種典型症狀，人們可能就不會接受檢測。若病毒在已接種和未接種疫苗的族群中逐漸擴散，可能導致住院率飆升。不過，已接種者感染率仍明顯較低，使疫苗成為保護人們免受病毒感染最有效的方式。

倫敦國王學院遺傳流行病學教授、ZOE研究計畫首席科學家斯佩克特（Tim Spector）說明，早期跡象顯示，Omicron在已接種族群中造成突破性感染，引起的症狀較輕，就像感冒一般，但不代表可以掉以輕心，「新冠病毒是無法預測的。即使多數人感覺只是感冒，染疫長期風險卻遠比感冒來得大。」

▲ 倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

專家表示，儘管部分數據顯示，Omicron不如先前的變種病毒嚴重，但目前還不確定。英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）便指出，最早發現這支病毒的南非住院率仍在上升，短短一周內就飆升300%。

英國首相強生也表示，目前還不能假設Omicron不比過去的變種病毒嚴重，「儘管情況可能好轉，我們都知道指數型增長可能導致住院率大幅上升，死亡人數也會因此大幅增加。」

斯佩克特及其他專家警告，Omicron引起的症狀輕微不代表住院人數不會增加，「住院或死亡率維持在較低的水準並不重要，重要的是數量，而不是百分比。就算是已接種者，傳播率較高仍可能帶來毀滅性後果。」

華威大學醫學院病毒學家、分子腫瘤學教授勞倫斯．楊（Lawrence Young）說明，就算Omicron真如南非數據所見，染疫後果較為溫和，高傳播率仍會導致大量患者住院，希望下周上路的疫苗護照及居家工作等防疫限制能爭取一些時間，同時加快第三劑接種，努力在聖誕節前抑制Omicron傳播。

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