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癡心錯付！尼國狂拿台灣金援仍斷交　9億棒球場、27億貸款打水漂

記者葉睿涵／綜合報導

尼加拉瓜10日宣布再度與台灣斷交，承認「世界只有一個中國」。台灣外交部隨後立即停止雙邊合作與援助計劃，也將大使館和技術團隊撤回，讓兩國關係正式畫上句點。不過縱觀歷史，台灣其實已多次為尼加拉瓜提供經濟、醫療與技術支持，沒想到時隔36年後竟再次被「切割」，讓人不禁悲嘆真是真心換絕情。

▲▼台灣歷任總統與尼國總統奧蒂嘉。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼國曾向陳水扁拗10億元的發電機組。（圖／達志影像／美聯社）

陳水扁2007年出訪尼國　被拗「10億元發電機」解缺電危機

為穩固兩國關係，陳水扁在2007年出訪尼加拉瓜，與尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）簽署聯合聲明。然而奧蒂嘉卻在記者會上擅自宣布，台灣承諾送出3000萬美元（當年約新台幣10億元）的火力發電機組，助尼國度過缺電危機，引發熱議。

台灣外交部隨即反駁，3000萬美元只是尼方初估的構想，雙方還沒有具體談到這個問題。然而有報導稱，尼國衛生部在之後和陳水扁討論醫療議題時，又向總統要求新台幣12億元的經濟支持，但未獲得陳水扁具體回應。

▲▼台灣歷任總統與尼國總統奧蒂嘉。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬英九曾5度被尼國總統奧蒂嘉放鳥。（圖／達志影像／美聯社）

5度放馬英九鴿子讓大使館氣炸　見面就討錢「要蓋港口和灌溉系統」

馬英九在2009年到友邦薩爾瓦多出席新任總統就職典禮時，曾3次與奧蒂嘉相約會談，卻被連續放鳥。隔月，馬英九親赴尼加拉瓜與奧蒂嘉見面，奧蒂嘉本承諾會親自接機卻再度臨時爽約，隨後又缺席為馬英九舉辦的接風宴，連說好到馬英九下榻的飯店說明，也未見人影，讓當時的駐尼大使吳進木氣炸，對尼國政府放狠話，若奧蒂嘉再不出現就取消兩國合作計劃，才逼得奧蒂嘉終於露面。

2015年，馬英九再度出訪尼加拉瓜與奧蒂嘉進行會談。沒想到奧蒂嘉卻在會中獅子大開口，要求台灣幫忙興建港口以及農業灌溉系統，還好馬英九並未全面買單，僅承諾將派出農業灌溉的人才來交流技術。

▲▼丹尼斯·馬丁尼茲國家體育場。（圖／翻攝自維基百科）

▲台灣曾出資9億，為尼國興建丹尼斯·馬丁尼茲國家體育場。（圖／翻攝自維基百科）

尼國狂跟台灣討金援 曾要到27億貸款和一座MLB等級棒球場

尼加拉瓜首座棒球場建立於1949年。由於設備老舊、多年失修，奧蒂嘉在2010年特別邀請台灣專家前往勘察，並接受台灣的3000萬美元（當年約新台幣9億元）捐款，遷址重建以尼加拉瓜首位大聯盟投手馬丁尼茲（Dennis Martinez）來命名的棒球場。報導稱，這座棒球場具有美國大聯盟等級，球場開幕時，台灣還派出代表隊到尼國進行表演賽，奧蒂嘉也在致辭中不斷感謝台灣。

除此之外，尼國也曾在2019年接受蔡英文政府提供的1億美元（約新台幣27.7億元）貸款。當時，尼國剛結束了2018年的動亂，民生經濟、境內基礎建設與觀光設施嚴重毀損，台灣基於人道考量，特別提供商業性貸款，期盼尼國人民生活及社會秩序及早恢復正常與穩定。

▲▼台灣歷任總統與尼國總統奧蒂嘉。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼國總統奧蒂嘉曾稱蔡英文總統為姐妹，如今卻二度與台灣斷交。（圖／達志影像／美聯社）

台尼合作緊密無間　奧蒂嘉2度「變節」引議

根據外交部網站等資訊，尼加拉瓜與中華民國自由貿易協定於2008年1月1日生效。在雙邊自貿協定加持下，2020年，台灣對尼加拉瓜輸出2294萬美元，而台灣也自尼加拉瓜輸入1億4356萬美元，是尼加拉瓜第5大出口國。

台灣2020年也與尼國進行8項合作計畫，內容涵蓋糧食安全、社福、醫衛、教育、基礎建設及機構強化，更曾派遣技術團赴尼加拉瓜執行「稻種研究發展與生產推廣」、「菜豆種子研究發展與生產推廣」、「蔬果種苗生產」等11項計畫，雙方合作可說是緊密無間。不過，台尼兩國的友誼在奧蒂嘉所領導的左派政府政治考量下，兩度生變，引起國際熱議。

►尼加拉瓜代表團和中國展開會談！　斷交台灣僅2小時
►尼加拉瓜轉向北京！美批中是拉美毒瘤　「將堅定與台站在一起」

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