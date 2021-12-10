快訊／尼加拉瓜與台斷交　美國務院回應：鼓勵各國擴大與台接觸

▲ 美國國務院聲明。（圖／翻攝自U.S. Department of State）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼加拉瓜9日宣布與台灣斷交，隨後與中國復交。美國國務院於當地時間9日發出聲明表示，與台斷交令尼加拉瓜人民失去民主及經濟成長的堅定夥伴，同時呼籲所有重視民主的國家擴大與台接觸。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）9日表示，奧蒂嘉（Daniel Ortega）政權已宣布斷絕與台灣的外交關係，並終止與台灣官方接觸，但11月7日的假選舉並未賦予其任何將尼加拉瓜從美國民主的大家庭中移除的權力。

聲明指出，尼加拉瓜人民仍持續為民主及行使人權和基本自由的能力而戰，若沒有自由公正選舉的授權，奧蒂嘉政權的行動就不能反映人民意志，「但我們清楚的是，此舉奪走尼加拉瓜人民民主及經濟成長的堅定夥伴。」

普萊斯最後強調，台灣與西半球外交夥伴的關係為這些國家的公民提供龐大的經濟與安全利益，「我們鼓勵所有重視民主制度、透明、法治及促進本國經濟繁榮的國家，擴大與台灣接觸。」

►美國曾轟「假選舉」！尼加拉瓜打壓反對派被孤立 成靠攏中國關鍵

►尼加拉瓜總統2度斷交台灣 消息人士「不意外」：奧蒂嘉真的受夠了

►金融時報：尼加拉瓜選前「蔡英文答應貸款1億美元」 國內銀行拒絕

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast