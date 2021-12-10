才開嗆「台灣不穩定」　英特爾CEO爆下周來台會見台積電高層

▲針對英特爾CEO季辛格「台灣不穩定」的說法，台積電創辦人張忠謀日前回應，「他（季辛格）很難在退休前將英特爾拉回盛況」。（圖左／記者李毓康攝／圖右／路透）

記者張寧倢／編譯

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）上周才剛對台積電赴美設廠一事開砲，直言「台灣不是一個穩定的地方」。而《彭博》最新報導卻指出，季辛格下周將親自來台拜訪台積電高層，顯示了英特爾既需要台積電得先進製程服務，在晶圓代工業務上又勢必得和台積電競爭，陷入棘手的平衡問題。

據《彭博》報導，季辛格將在下周訪問台灣與馬來西亞，這凸顯了亞洲製造業對英特爾的重振復興至關重要。知情人士透露，季辛格此次訪台將與台積電領導層進行會面。

報導指出，這是季辛格年初接任英特爾執行長以來首次訪問亞洲，此前他曾公開呼籲美國政府應該對本土晶片產業進行更多投資，而非台積電與三星電子等海外製造商，更在演講中直呼「台灣並不是一個穩定的地方，北京這週就派出27架軍機進入台灣的防空識別區，這樣你覺得比較放心或比較不放心？」試圖以地緣政治風險勸說政府。

報導提到，攸關美國政府資金的《晶片法案》（Chips Act）正在華府進行批准，季辛格認為在美國蓋新廠計劃的海外製造商都不應獲得該法案的補助款。輝達（Nvidia Corp.）與超微半導體（AMD）都曾稱台積電的晶片優於英特爾，雖然台積電對英特爾是商業威脅，但同時也是解決競爭力問題的臨時方案。季辛格說，企業間的競爭與合作並非新鮮事，科技產業上隨處可見這種安排。

針對季辛格與台積電高層會面消息，英特爾與台積電均未給予媒體明確回應。

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