獨／無預警與台斷交　尼加拉瓜台人：看到媒體頭條快訊都愣住了

▲尼加拉瓜首都馬拉瓜在動亂前的街景，背景還有當時花重金打造的彩色鐵樹。（圖／受訪者Joyce提供）

記者魏有德／綜合報導

尼加拉瓜今（10）日上午6時30分宣布與台灣斷交，並在3小時後火速宣布與中國大陸復交。對於台尼無預警斷交，在尼加拉瓜生活的台灣民眾Joyce（化名）接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪時表示，下午（當地時間）一看到報紙頭條快訊，當場就愣住了，「事前完全沒有消息，台僑人心惶惶，非常傻眼。」

▲尼加拉瓜媒體頭條推播與台斷交新聞。（圖／翻攝尼加拉瓜《報刊》）

Joyce在尼加拉瓜工作生活約16至17年，平時下午工作結束後都會有看新聞的習慣，「看到這則新聞的當下，整個人都傻了，完全無預警的，一時之間也不知道該怎麼辦。」

Joyce提到，在尼加拉瓜生活的台人約有近百人，由於台尼兩國有簽訂FTA，尼國與美國也有免關稅的措施，因此，在尼加拉瓜從的台人大多從事貿易為主，部分台商從事製造業從台灣進口原料，也有加工區，「如果斷交後多了30％的關稅，產品價格就會整體往上提，競爭力就不比他人，差非常多。」

▲尼加拉瓜民眾在戶外曬咖啡豆。（圖／受訪者Joyce提供）

對於尼國突宣布斷交，Joyce認為，就國家政策和經濟角度的考量，是在情理之中，不過，一直以來，台灣在馬拉瓜（首都）出錢蓋了不少給窮人住的建築，都是透過大使館提供援助，再加上2017年興建的大聯盟等級棒球場，「就我們自己來看，會覺得很掃興，外交就是這麼現實。」

▲尼加拉瓜的夕陽如同與台關係一般走入尾聲。（圖／受訪者Joyce提供）

Joyce分析，尼加拉瓜的這項決定除跟西方國家近期實施的經濟制裁有關，向俄羅斯和中國大陸靠攏，對國家經濟提升的效果會更加明顯。Joyce舉例，俄羅斯在尼加拉瓜蓋電廠和中國大陸此前有商人要投資建尼加拉瓜運河都會是潛在的有利因素。

Joyce表示，尼加拉瓜當地其實用不上這麼多電力，俄羅斯投資蓋核電廠可以使尼國政府把電賣到其餘中南美或南美國家，藉此提升GDP，此外，尼加拉瓜離美國更近，運河如果能順利建成，在地理位置上更具競爭力，也更有優勢。