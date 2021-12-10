亂指控4女偷東西！眾男包圍強脫衣服　虐打1小時遊街畫面曝光





▲女子哭訴，莫名被店家指控偷竊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴基斯坦4名女子被指控偷竊物品，竟然當場遭多名男子強迫脫去衣服，一路拖著全裸的她們遊街示眾，還不時毆打她們。誇張畫面後來在網路上瘋傳，警方目前已對事件採取行動。

影片中可看到，4名女子被迫全裸遊街，身上幾乎沒有衣物可以遮掩身體，一路上不但得承受眾人眼光，還不時遭到毆打，即使附近有看不下去的女民眾，哭著上前求男子們釋放她們，可是無法阻止，遊街行動仍持續了約1個小時。

事件瘋傳後警方回應，事件發生在6日上午10時30分左右，其中一名受害婦女報案稱，她因為口渴只是走進店家想要一瓶水，就被指控偷竊東西，其他男子聽到騷動聲也前來加入對她們施虐，「他們打我們約1個小時，還拍攝我們裸體的樣子」。警方目前已逮捕到主要5名男嫌犯，承諾一定會嚴辦此案。